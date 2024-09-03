Çin’i eleştiren Tayvan’a yanıt Zaharova’dan : Pekin adına konuşma yetkisi yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okula başlama sürecinde velilerin dikkat etmesi gereken psikolojik adımlar
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlıkta özelleşme hastaya yaramadı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:10
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:25
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
20:02
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/zaharovadan-cini-elestiren-tayvana-yanit-pekin-adina-konusma-yetkisi-yok-1087579976.html
Çin’i eleştiren Tayvan’a yanıt Zaharova’dan : Pekin adına konuşma yetkisi yok
Çin’i eleştiren Tayvan’a yanıt Zaharova’dan : Pekin adına konuşma yetkisi yok
Sputnik Türkiye
Çin ile ihtilaflı Tayvan’ın lideri Lai Ching-te'nin, adanın Pekin için sorununun görünüşte toprak bütünlüğüyle ilgili olmadığını Çin'in 19. yüzyılda Rusya ile... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:38+0300
2024-09-03T11:39+0300
politika
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
rusya imparatorluğu
tek çin politikası
pekin
moskova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087579396_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c43f8169484e165ca4e2c949deeb180a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan yönetiminin lideri Lai Ching-te’nin Rus topraklarının aidiyeti konusunda Pekin adına konuşmaya hakkı olmadığını vurgularken, adanın sorunlarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, yerel TV kanalına verdiği röportajında, Çin'in Tayvan'a saldırmak ve ilhak etmek istemesinin nedeninin Tayvan'daki belli bir kişi ya da partinin tutumu olmadığını iddia etmiş, “Sorun toprak bütünlüğü de değil. Eğer sorun buysa Pekin neden 19. yüzyılda Aigun Antlaşması uyarınca Rus İmparatorluğu'na devredilen toprakları geri almıyor?” ifadelerini kullanmıştı.Lai Ching-te, Pekin yönetiminin, 1858 yılında Çing Hanedanlığı döneminde Rusya'ya verilen toprakları talep etmemesinin Çin’in Tayvan'ı toprak bütünlüğü dışında başka nedenlerle işgal etmek istediğini gösterdiğini savunurken, “Tayvan'ı işgal etmenin amacı nedir? Küresel kurallara dayalı düzeni değiştirmek, Batı Pasifik'te ve uluslararası arenada hegemonyalarını kurmak istiyorlar” diye eklemişti.1858'de imzalanan Aigun Antlaşması, Amur Nehri'nin Argun Nehri'ne uzanan sol kıyısının Rusya'ya ait olduğunu yasal olarak belirlerken, Amur Nehri'nin Ussuri Nehri'ne kadar olan sağ kıyısı ise Çin'e verilmişti.Çin-Tayvan anlaşmazlığıÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.ABD ile Çin arasında sıcak çatışmaya dönüşebilecek ‘stratejik rekabet sahası’ niteliğine bürünen Tayvan, petrol rezervleri ve balıkçılık açısından oldukça zengin olması nedeniyle ABD’nin bölgeye olan ilgisini daha fazla çekiyor.ABD’nin Tayvan’ı askeri ve mali açıdan desteklemesi ve egemenliğinin koruyucu olduğu sözü vermesi, Çin’in ‘Tek Çin’ politikasının uygulanmasını engelleyerek cumhuriyetin egemenliğine ‘tehdit’ olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cinden-abdye-uyari-tayvani-silahlandirmayi-birakin-1087376662.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
rusya imparatorluğu
pekin
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087579396_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7639e36faa061b3ba62165f6284a4bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, rusya imparatorluğu, tek çin politikası, pekin, moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, rusya imparatorluğu, tek çin politikası, pekin, moskova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı

Çin’i eleştiren Tayvan’a yanıt Zaharova’dan : Pekin adına konuşma yetkisi yok

11:38 03.09.2024 (güncellendi: 11:39 03.09.2024)
© AA / Daniel CengTayvan lideri Lai Ching-te
Tayvan lideri Lai Ching-te - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Çin ile ihtilaflı Tayvan’ın lideri Lai Ching-te'nin, adanın Pekin için sorununun görünüşte toprak bütünlüğüyle ilgili olmadığını Çin'in 19. yüzyılda Rusya ile imzaladığı Aigun Antlaşması’na atıfta bulunarak gerekçelendirmesine Rusya’dan yanıt gecikmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tayvan yönetiminin lideri Lai Ching-te’nin Rus topraklarının aidiyeti konusunda Pekin adına konuşmaya hakkı olmadığını vurgularken, adanın sorunlarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.
Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, yerel TV kanalına verdiği röportajında, Çin'in Tayvan'a saldırmak ve ilhak etmek istemesinin nedeninin Tayvan'daki belli bir kişi ya da partinin tutumu olmadığını iddia etmiş, “Sorun toprak bütünlüğü de değil. Eğer sorun buysa Pekin neden 19. yüzyılda Aigun Antlaşması uyarınca Rus İmparatorluğu'na devredilen toprakları geri almıyor?” ifadelerini kullanmıştı.
Lai Ching-te, Pekin yönetiminin, 1858 yılında Çing Hanedanlığı döneminde Rusya'ya verilen toprakları talep etmemesinin Çin’in Tayvan'ı toprak bütünlüğü dışında başka nedenlerle işgal etmek istediğini gösterdiğini savunurken, “Tayvan'ı işgal etmenin amacı nedir? Küresel kurallara dayalı düzeni değiştirmek, Batı Pasifik'te ve uluslararası arenada hegemonyalarını kurmak istiyorlar” diye eklemişti.
1858'de imzalanan Aigun Antlaşması, Amur Nehri'nin Argun Nehri'ne uzanan sol kıyısının Rusya'ya ait olduğunu yasal olarak belirlerken, Amur Nehri'nin Ussuri Nehri'ne kadar olan sağ kıyısı ise Çin'e verilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.
İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.
Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.
ABD ile Çin arasında sıcak çatışmaya dönüşebilecek ‘stratejik rekabet sahası’ niteliğine bürünen Tayvan, petrol rezervleri ve balıkçılık açısından oldukça zengin olması nedeniyle ABD’nin bölgeye olan ilgisini daha fazla çekiyor.
ABD’nin Tayvan’ı askeri ve mali açıdan desteklemesi ve egemenliğinin koruyucu olduğu sözü vermesi, Çin’in ‘Tek Çin’ politikasının uygulanmasını engelleyerek cumhuriyetin egemenliğine ‘tehdit’ olarak değerlendiriliyor.
王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
DÜNYA
Çin'den ABD'ye uyarı: Tayvan'ı silahlandırmayı bırakın
28 Ağustos, 14:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала