https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cinden-abdye-uyari-tayvani-silahlandirmayi-birakin-1087376662.html

Çin'den ABD'ye uyarı: Tayvan'ı silahlandırmayı bırakın

Çin'den ABD'ye uyarı: Tayvan'ı silahlandırmayı bırakın

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tayvan'a askeri desteği devam ederken Pekin'de gerçekleşen Wang-Sullivan görüşmesinde Pekin'den Washington'a bir uyarı gönderildi. 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T14:37+0300

2024-08-28T14:37+0300

2024-08-28T14:37+0300

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington'u Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeleri konusunda uyardı.Sekiz yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD ulusal güvenlik danışmanı olan Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Wang'la görüştü.Çin devlet televizyonunun haberine göre Wang, Sullivan'la görüşmesi sırasında, ABD'nin Tayvan'ı silahlandırmayı bırakması, tek Çin ilkesine uyması ve Çin'in barışçıl şekilde yeniden birleşmesini desteklemesi gerektiğini söyledi.Wang, Tayvan'ın Çin'e ait olduğunu ve Çin'in kesinlikle yeniden birleşeceğini vurgulayarak 'Tayvan'ın bağımsızlığının' Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için en büyük riski oluşturduğunu kaydetti.Bu arada ortak basın toplantısında Wang, yeni tur Çin-ABD diyaloğunun, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Kasım 2023'te San Francisco şehrinde düzenlenen zirvenin vizyonu doğrultusunda, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olmasını umduğunu söyledi.Wang, ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.Sullivan da, iki büyük ekonominin iki tarafa da faydalı olacak alanlarda işbirliği yapması çağrısında bulunarak, Çin ile ABD arasındaki rekabetin anlaşmazlığa dönüşmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.İlk kez Çin'i ziyaret eden Sullivan'ın temaslarının ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden kısa süre önceye denk gelmesi dikkati çekiyor.ABD yönetimi, Çin’in tüm uyarılarına rağmen, Haziran ayında Tayvan'a yönelik yüzlerce silahlı insansız hava aracı, füze ekipmanı ve ilgili destek malzemelerinin aralarında bulunduğu 360 milyon dolarlık (11 milyar 719 milyon 569 bin lira) yeni bir silah satışını onaylamıştı.Çin, ABD’nin Tayvan’a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketi ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin anakarası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/putin-aliyevi-aradi-her-turlu-destegi-verecegim-1087371974.html

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