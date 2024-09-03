https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/venezuellali-muhalif-lider-gonzalez-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi--1087592435.html

Venezüellalı muhalif lider Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Venezüellalı muhalif lider Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Venezüella'nın muhalefet adayı Edmundo Gonzalez için 'evrakta sahtecilik, komplo ve yetki gaspı' suçlarından tutuklama kararı çıkarıldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T16:48+0300

2024-09-03T16:48+0300

2024-09-03T16:48+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

seçim

erken seçim

muhalefet

ana muhalefet partisi

hapis

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Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılan seçimlerin sonuçlarına ilişkin yürütülen cezai soruşturmada, 'seçimleri kazandığını iddia eden' muhalefet adayı Edmundo Gonzalez hakkında karar verildi. Mahkeme Gonzalez hakkında komplo, evrakta sahtecilik ve yetki gaspı suçlarından tutuklama kararı çıkardı. Maduro yüzde 51 ile seçimleri kazanmıştı Venezüella'da seçim sonuçlarında Maduro'nun oyları yüzde 51, muhalefetin oluşturduğu koalisyon olan Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Üçüncü döneminde de seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor.

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Sputnik Türkiye

nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, seçim, erken seçim, muhalefet, ana muhalefet partisi, hapis