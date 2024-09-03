https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/venezuellali-muhalif-lider-gonzalez-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi--1087592435.html
Venezüellalı muhalif lider Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Venezüellalı muhalif lider Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Venezüella'nın muhalefet adayı Edmundo Gonzalez için 'evrakta sahtecilik, komplo ve yetki gaspı' suçlarından tutuklama kararı çıkarıldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:48+0300
2024-09-03T16:48+0300
2024-09-03T16:48+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
seçim
erken seçim
muhalefet
ana muhalefet partisi
hapis
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Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılan seçimlerin sonuçlarına ilişkin yürütülen cezai soruşturmada, 'seçimleri kazandığını iddia eden' muhalefet adayı Edmundo Gonzalez hakkında karar verildi. Mahkeme Gonzalez hakkında komplo, evrakta sahtecilik ve yetki gaspı suçlarından tutuklama kararı çıkardı. Maduro yüzde 51 ile seçimleri kazanmıştı Venezüella'da seçim sonuçlarında Maduro'nun oyları yüzde 51, muhalefetin oluşturduğu koalisyon olan Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Üçüncü döneminde de seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/venezuella-uluslararasi-anti-fasist-kongresine-hazirlaniyor-1087028541.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, seçim, erken seçim, muhalefet, ana muhalefet partisi, hapis
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, seçim, erken seçim, muhalefet, ana muhalefet partisi, hapis
Venezüellalı muhalif lider Gonzalez hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Venezüella'nın muhalefet adayı Edmundo Gonzalez için 'evrakta sahtecilik, komplo ve yetki gaspı' suçlarından tutuklama kararı çıkarıldı.
Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılan seçimlerin sonuçlarına ilişkin yürütülen cezai soruşturmada, 'seçimleri kazandığını iddia eden' muhalefet adayı Edmundo Gonzalez hakkında karar verildi. Mahkeme Gonzalez hakkında komplo, evrakta sahtecilik ve yetki gaspı suçlarından tutuklama kararı çıkardı.
Maduro yüzde 51 ile seçimleri kazanmıştı
Venezüella'da seçim sonuçlarında Maduro'nun oyları yüzde 51, muhalefetin oluşturduğu koalisyon olan Birleşik Demokratik Platform adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44 olarak açıklanmıştı.
Üçüncü döneminde de seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor.