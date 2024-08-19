https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/venezuella-uluslararasi-anti-fasist-kongresine-hazirlaniyor-1087028541.html

Venezüella, Uluslararası Anti-Faşist Kongresine hazırlanıyor

Venezüella, Uluslararası Anti-Faşist Kongresine hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı Venezüella’da Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nin düzenleneceğini duyuran Devlet Başkanı Nicolas Maduro... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T23:45+0300

2024-08-19T23:45+0300

2024-08-19T23:45+0300

dünya

faşizm

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

latin amerika

güney amerika

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Kongre çalışmalarıyla ilgili duyurusunu, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi ve Venezolana de Televisión tarafından yayınlanan ‘Büyük Yurtsever Kutup’ toplantısında yapan Maduro, “Faşizme, Neo-faşizme ve benzer tezahürlere karşı, tüm kıtalardan katılımcıları davet eden bir uluslararası kongre düzenliyoruz. Bu kongremize ilişkin davetler, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Karayipler'den düşünürlere, entelektüellere, sanatçılara, sosyal ve siyasi liderlere gönderilecek, Venezüella, dünyada faşizme karşı mücadelenin merkezi olacaktır” dedi.Venezüella Ulusal Meclisi (parlamento), 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin ardından sağ grupların ülkede şiddet olaylarını tırmandırmaya çalıştığı bir dönemde faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı bir yasayı görüşmeye başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220902/soygu-uluslararasi-anti-fasist-kongresi-her-yil-duzenlenecek-1060735067.html

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faşizm, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, güney amerika