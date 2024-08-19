https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/venezuella-uluslararasi-anti-fasist-kongresine-hazirlaniyor-1087028541.html
Venezüella, Uluslararası Anti-Faşist Kongresine hazırlanıyor
Venezüella, Uluslararası Anti-Faşist Kongresine hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı Venezüella’da Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nin düzenleneceğini duyuran Devlet Başkanı Nicolas Maduro... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T23:45+0300
2024-08-19T23:45+0300
2024-08-19T23:45+0300
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Kongre çalışmalarıyla ilgili duyurusunu, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi ve Venezolana de Televisión tarafından yayınlanan ‘Büyük Yurtsever Kutup’ toplantısında yapan Maduro, “Faşizme, Neo-faşizme ve benzer tezahürlere karşı, tüm kıtalardan katılımcıları davet eden bir uluslararası kongre düzenliyoruz. Bu kongremize ilişkin davetler, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Karayipler'den düşünürlere, entelektüellere, sanatçılara, sosyal ve siyasi liderlere gönderilecek, Venezüella, dünyada faşizme karşı mücadelenin merkezi olacaktır” dedi.Venezüella Ulusal Meclisi (parlamento), 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin ardından sağ grupların ülkede şiddet olaylarını tırmandırmaya çalıştığı bir dönemde faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı bir yasayı görüşmeye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220902/soygu-uluslararasi-anti-fasist-kongresi-her-yil-duzenlenecek-1060735067.html
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faşizm, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, güney amerika
faşizm, venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, latin amerika, güney amerika
Venezüella, Uluslararası Anti-Faşist Kongresine hazırlanıyor
Faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı Venezüella’da Uluslararası Anti-Faşist Kongresi'nin düzenleneceğini duyuran Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ‘faşizme karşı mücadelenin dünya merkezi haline geleceğini’ vurguladı.
Kongre çalışmalarıyla ilgili duyurusunu, iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi ve Venezolana de Televisión tarafından yayınlanan ‘Büyük Yurtsever Kutup’ toplantısında yapan Maduro, “Faşizme, Neo-faşizme ve benzer tezahürlere karşı, tüm kıtalardan katılımcıları davet eden bir uluslararası kongre düzenliyoruz. Bu kongremize ilişkin davetler, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Karayipler'den düşünürlere, entelektüellere, sanatçılara, sosyal ve siyasi liderlere gönderilecek, Venezüella, dünyada faşizme karşı mücadelenin merkezi olacaktır” dedi.
Venezüella Ulusal Meclisi (parlamento), 28 Temmuz'daki başkanlık seçimlerinin ardından sağ grupların ülkede şiddet olaylarını tırmandırmaya çalıştığı bir dönemde faşizm, Neo-faşizm ve benzeri tezahürlere karşı bir yasayı görüşmeye başlamıştı.