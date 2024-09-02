https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/nasa-neden-oldu-1-milyon-kilodan-fazla-uzay-enkazi-100-yil-surecek-meteor-yagmuru-olusturacak-1087534781.html

NASA neden oldu: 1 milyon kilodan fazla uzay enkazı 100 yıl sürecek meteor yağmuru oluşturacak

NASA neden oldu: 1 milyon kilodan fazla uzay enkazı 100 yıl sürecek meteor yağmuru oluşturacak

Sputnik Türkiye

NASA'nın 2022'de gerçekleştirdiği 300 milyon sterlinlik Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) uzay aracının küçük bir asteroide çarpması, beklenmedik bir... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T13:17+0300

2024-09-02T13:17+0300

2024-09-02T13:17+0300

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

amerikan havacılık ve uzay dairesi (nasa)

amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)

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1961'de Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasından bu yana, uzay keşfinde önemli mesafeler kat ettik. Bugün, yalnızca insanları uzaya göndermekle kalmıyor, aynı zamanda kendi meteor yağmurlarımızı bile yaratabiliyoruz. Bu yeni gelişme, NASA'nın 300 milyon sterlinlik Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) uzay aracının, 2022'de Dimorphos adlı küçük bir asteroide çarpmasının ardından ortaya çıktı.Bilim insanları, bu çığır açıcı görevin tehlikeli bir asteroidi yönlendirme potansiyelini ortaya koyarken, 'Dimorphids' adı verilen bir meteor yağmuruna da neden olmuş olabileceğini açıkladı.İlk i̇nsan yapımı meteor yağmuru: Dimorphids 100 yıl sürebilirDART uzay aracı, 2022 yılında Dimorphos isimli küçük bir asteroide çarparak, asteroidi hedeflenen yörüngesinden saptırmaya yönelik bir deney gerçekleştirdi. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu çarpışma, 900 bin kilodan fazla kaya ve tozun uzaya dağılmasına yol açtı. Bilim insanları, bu enkazın en az 100 yıl sürecek bir meteor yağmuru yaratabileceğini öngörüyor.Mars ve Dünya'ya ulaşma i̇htimali düşükİtalya'nın Milano Politeknik Üniversitesi'nden araştırmacı Eloy Pena Asensio, "Bu malzeme Mars atmosferine girerken görünür meteorlar oluşturabilir" dedi. Asensio, bu meteorların Mars veya Dünya'ya ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü üst atmosferde hiper hızda sürtünme nedeniyle parçalanacaklarını belirtti. "Dimorphos'tan gelen materyalin Dünya yüzeyine ulaşma olasılığı yok" diye ekledi.Yeni meteor yağmuru Dünya'dan görülebilecekBu yeni meteor yağmurunun, Mayıs ayında en yüksek aktiviteye sahip olması ve güney yarımküreden, özellikle İndus takımyıldızı yakınlarından görülebilmesi bekleniyor. Çalışmanın bir diğer yazarı Michael Küppers ise, "Çarpışmanın Dünya'ya yakın bir mesafede gerçekleşmesine rağmen, Mars'a ulaşması Dünya'ya ulaşmasından daha kolay" dedi. Küppers, bunun sebebini Didymos'un Mars'ın yörüngesini keserken Dünya'nın yörüngesinin hemen dışında kalmasına bağlıyor.Bu beklenmedik gelişme, NASA'nın asteroitlere karşı savunma çalışmalarının yeni bir boyut kazanmasına yol açtı. Araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda bu tür meteor yağmurlarını gözlemlemeye devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/bilim-dunyasindan-devrim-yaratan-kesif-okyanusun-dibinde-bulunan-karanlik-oksijenin-gizemi-ne-1087489384.html

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