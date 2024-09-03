https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/israil-ordusunda-ust-duzey-istifa-kara-kuvvetleri-komutani-yadai-gorevine-devam-etmeyecek-1087596648.html

İsrail ordusunda üst düzey istifa: Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai, görevine devam etmeyecek

İsrail ordusunda üst düzey istifa: Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai, görevine devam etmeyecek

Sputnik Türkiye

Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için aday olarak görülen Tümgeneral Tamir Yadai, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T16:30+0300

2024-09-03T16:30+0300

2024-09-03T16:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil savunma bakanlığı

herzi halevi

idf

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

istifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0fe7b73213d06ec664302e0b8072c2a.jpg

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai kişisel nedenlerle görevinden istifa edeceğini açıkladı.Yadai'nin istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği ve gelecek haftalarda istifa etmeyi planladığı belirtildi. Halevi'nin de Yadai'nin talebini onayladığı aktarıldı.İsrail ordusunda 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Yadai'nin görevinden kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtilirken İsrail medyasında yer alan haberlere göre Yadai'nin bu kararının Halevi'nin kendisini Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için önermeyeceğini tahmin etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.İstifa talebi onaylanan Yadai'nin, yerine atanacak isim belirleninceye kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kalacağı ancak izne ayrılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-abd-iki-hafta-icinde-ateskes-konusunda-cozume-varilmazsa-muzakerelerden-cekilecegini-soyledi--1087595193.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil savunma bakanlığı, herzi halevi, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), istifa