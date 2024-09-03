https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/israil-ordusunda-ust-duzey-istifa-kara-kuvvetleri-komutani-yadai-gorevine-devam-etmeyecek-1087596648.html
İsrail ordusunda üst düzey istifa: Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai, görevine devam etmeyecek
İsrail ordusunda üst düzey istifa: Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai, görevine devam etmeyecek
Sputnik Türkiye
Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için aday olarak görülen Tümgeneral Tamir Yadai, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:30+0300
2024-09-03T16:30+0300
2024-09-03T16:30+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil savunma bakanlığı
herzi halevi
idf
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
istifa
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İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai kişisel nedenlerle görevinden istifa edeceğini açıkladı.Yadai'nin istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği ve gelecek haftalarda istifa etmeyi planladığı belirtildi. Halevi'nin de Yadai'nin talebini onayladığı aktarıldı.İsrail ordusunda 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Yadai'nin görevinden kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtilirken İsrail medyasında yer alan haberlere göre Yadai'nin bu kararının Halevi'nin kendisini Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için önermeyeceğini tahmin etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.İstifa talebi onaylanan Yadai'nin, yerine atanacak isim belirleninceye kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kalacağı ancak izne ayrılacağı kaydedildi.
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israil, israil savunma bakanlığı, herzi halevi, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), istifa
israil, israil savunma bakanlığı, herzi halevi, idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), istifa
İsrail ordusunda üst düzey istifa: Kara Kuvvetleri Komutanı Yadai, görevine devam etmeyecek
Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için aday olarak görülen Tümgeneral Tamir Yadai, görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.
İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai kişisel nedenlerle görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Yadai'nin istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği ve gelecek haftalarda istifa etmeyi planladığı belirtildi. Halevi'nin de Yadai'nin talebini onayladığı aktarıldı.
İsrail ordusunda 3 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olan Tümgeneral Yadai'nin görevinden kişisel nedenlerle istifa ettiği belirtilirken İsrail medyasında yer alan haberlere göre Yadai'nin bu kararının Halevi'nin kendisini Genelkurmay Başkan Yardımcılığı için önermeyeceğini tahmin etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.
İstifa talebi onaylanan Yadai'nin, yerine atanacak isim belirleninceye kadar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak kalacağı ancak izne ayrılacağı kaydedildi.