https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukraynali-esir-anlatti-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-bir-mufrezesini-unuttu-1087578538.html
Ukraynalı esir anlattı: Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’nde bir müfrezesini unuttu
Ukraynalı esir anlattı: Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’nde bir müfrezesini unuttu
Sputnik Türkiye
Rus askerler tarafından Kursk Bölgesi’nde esir alınan Ukraynalı komutan Anton Furdolenko, müfrezesinin Ukrayna ordusu tarafından bir köyde unutulup yalnız... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:06+0300
2024-09-03T11:06+0300
2024-09-03T11:09+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 11. Piyade Taburu 2. Alayı 3. Müfreze Komutanı Anton Furdolenko, Sputnik’e açıklamasında, müfrezesine bir ormanlık alanı ele geçirme emrinin verildiğini, ama orada artık Ukrayna ordusunun 225. Tugay askerlerinin bulunduğunu belirterek ardından Korenevo köyündeki askerlerin yerini almaları talimatını aldıklarını ve köye Kozak tipi zırhlı savaş araçlarıyla gittiklerini anlattı.Esir, “Akşam yerimizi başkaları alacaktı, ama onlar gelmediler. Rotasyonumuz gerçekleşmedi. İkinci gün de olmadı. Telsiz konuşmalarından bizi kaybettiklerini, bizi nerede arayacaklarını bilmediklerini anladım” dedi.Üçüncü gün köye Rus askerlerin girdiğini söyleyen Furdolenko, “Etrafımızı sarmışlardı. Biz de müzakerelere girerek teslim olmaya karar verdik” diye ekledi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre, Kursk Bölgesi’nde 8 bin 900’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rus-buyukelci-antonov-ukraynadaki-catisma-kuresel-hl-alirsa-abd-saklanamayacak-1087569816.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, kursk, kursk bölgesi, esir, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı
Ukraynalı esir anlattı: Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’nde bir müfrezesini unuttu
11:06 03.09.2024 (güncellendi: 11:09 03.09.2024)
Rus askerler tarafından Kursk Bölgesi’nde esir alınan Ukraynalı komutan Anton Furdolenko, müfrezesinin Ukrayna ordusu tarafından bir köyde unutulup yalnız bırakıldığını belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 11. Piyade Taburu 2. Alayı 3. Müfreze Komutanı Anton Furdolenko, Sputnik’e açıklamasında, müfrezesine bir ormanlık alanı ele geçirme emrinin verildiğini, ama orada artık Ukrayna ordusunun 225. Tugay askerlerinin bulunduğunu belirterek ardından Korenevo köyündeki askerlerin yerini almaları talimatını aldıklarını ve köye Kozak tipi zırhlı savaş araçlarıyla gittiklerini anlattı.
Esir, “Akşam yerimizi başkaları alacaktı, ama onlar gelmediler. Rotasyonumuz gerçekleşmedi. İkinci gün de olmadı. Telsiz konuşmalarından bizi kaybettiklerini, bizi nerede arayacaklarını bilmediklerini anladım” dedi.
Üçüncü gün köye Rus askerlerin girdiğini söyleyen Furdolenko, “Etrafımızı sarmışlardı. Biz de müzakerelere girerek teslim olmaya karar verdik” diye ekledi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre, Kursk Bölgesi’nde 8 bin 900’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.