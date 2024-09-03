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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rus-buyukelci-antonov-ukraynadaki-catisma-kuresel-hl-alirsa-abd-saklanamayacak-1087569816.html
Rus Büyükelçi Antonov: Ukrayna’daki çatışma küresel hâl alırsa ABD saklanamayacak
Rus Büyükelçi Antonov: Ukrayna’daki çatışma küresel hâl alırsa ABD saklanamayacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna’daki mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD’nin bir kenara çekilip kurtulamayacağını... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T08:01+0300
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ukrayna krizi
rusya
anatoliy antonov
abd
ukrayna
kursk bölgesi
avrupa
savaş uçakları
uzun menzilli füze
belgorod
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Büyükelçi Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, “Washington'un Ukrayna krizini kullanarak Avrupa ve Rusya'yı karşı karşıya getirme fikri tutmayacak. Mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD okyanus ötesinde saklanamayacak” şeklinde konuştu.Savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler dahil hiçbir modern silah ve paralı askerlerin savaş alanındaki durumu değiştiremeyeceğini kaydeden Rus diplomat, halihazırda söz konusu olan Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırı ölçeğini genişletmek olduğunu belirterek ABD medyasında, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurmak istediği hedeflerin listesinin tartışıldığına dikkat çekti.Antonov, “Aynı zamanda, Kursk ve Belgorod bölgelerinden gelen, Rus vatandaşları arasında can kaybının arttığı, evlerin, hastanelerin, köprülerin ABD yapımı silahlarla dahil tahrip edildiğine ilişkin haberler kimseyi rahatsız etmiyor” ifadesini kullandı.ABD’li yetkililerin, Ukraynalı militanların işlediği vahşilikleri, cinayetleri, esir ve sivillere işkenceler gibi bariz gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çeken Büyükelçi, Washington’un ‘Ukrayna projesinin’ yıkım getirdiğini ve Slavlar arasında büyük can kayıplarına yol açtığını, ama Rusya’nın bu sorunla baş edeceğini belirterek, “Özel askeri harekatın amaç ve hedefleri tamamen yerine getirilecek” dedi.Ukraynalı yetkililerin son ABD ziyaretine de değinen Antonov, Kiev’in Washington’dan yeni askeri destek sözünü alabileceğini belirterek, “Eminim ki tüm bunlar Ukrayna'ya silah sevkiyatını öngören yeni ‘paket’ şeklinde resmiyet kazanacak. Washington’un hedefi değişmedi, Ukraynalılara verilen silahla Rusya'ya zarar vermek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ukrayna-semalarindaki-rus-fuzelerini-vurmayi-oneren-polonyali-bakana-natodan-uyari-1087544185.html
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rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kursk bölgesi, avrupa, savaş uçakları, uzun menzilli füze, belgorod, suç, cinayet, slav
rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kursk bölgesi, avrupa, savaş uçakları, uzun menzilli füze, belgorod, suç, cinayet, slav

Rus Büyükelçi Antonov: Ukrayna’daki çatışma küresel hâl alırsa ABD saklanamayacak

08:01 03.09.2024 (güncellendi: 08:21 03.09.2024)
© Sputnik / Mihail TurgiyevRusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Mihail Turgiyev
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna’daki mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD’nin bir kenara çekilip kurtulamayacağını belirtti.
Büyükelçi Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, “Washington'un Ukrayna krizini kullanarak Avrupa ve Rusya'yı karşı karşıya getirme fikri tutmayacak. Mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD okyanus ötesinde saklanamayacak” şeklinde konuştu.
Savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler dahil hiçbir modern silah ve paralı askerlerin savaş alanındaki durumu değiştiremeyeceğini kaydeden Rus diplomat, halihazırda söz konusu olan Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırı ölçeğini genişletmek olduğunu belirterek ABD medyasında, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurmak istediği hedeflerin listesinin tartışıldığına dikkat çekti.
Antonov, “Aynı zamanda, Kursk ve Belgorod bölgelerinden gelen, Rus vatandaşları arasında can kaybının arttığı, evlerin, hastanelerin, köprülerin ABD yapımı silahlarla dahil tahrip edildiğine ilişkin haberler kimseyi rahatsız etmiyor” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkililerin, Ukraynalı militanların işlediği vahşilikleri, cinayetleri, esir ve sivillere işkenceler gibi bariz gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çeken Büyükelçi, Washington’un ‘Ukrayna projesinin’ yıkım getirdiğini ve Slavlar arasında büyük can kayıplarına yol açtığını, ama Rusya’nın bu sorunla baş edeceğini belirterek, “Özel askeri harekatın amaç ve hedefleri tamamen yerine getirilecek” dedi.
Ukraynalı yetkililerin son ABD ziyaretine de değinen Antonov, Kiev’in Washington’dan yeni askeri destek sözünü alabileceğini belirterek, “Eminim ki tüm bunlar Ukrayna'ya silah sevkiyatını öngören yeni ‘paket’ şeklinde resmiyet kazanacak. Washington’un hedefi değişmedi, Ukraynalılara verilen silahla Rusya'ya zarar vermek” diye ekledi.
Polonya ordusu - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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