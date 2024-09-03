https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rus-buyukelci-antonov-ukraynadaki-catisma-kuresel-hl-alirsa-abd-saklanamayacak-1087569816.html

Rus Büyükelçi Antonov: Ukrayna’daki çatışma küresel hâl alırsa ABD saklanamayacak

Rus Büyükelçi Antonov: Ukrayna’daki çatışma küresel hâl alırsa ABD saklanamayacak

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna’daki mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD’nin bir kenara çekilip kurtulamayacağını... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T08:01+0300

2024-09-03T08:01+0300

2024-09-03T08:21+0300

ukrayna krizi

rusya

anatoliy antonov

abd

ukrayna

kursk bölgesi

avrupa

savaş uçakları

uzun menzilli füze

belgorod

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Büyükelçi Antonov, basın mensuplarına açıklamasında, “Washington'un Ukrayna krizini kullanarak Avrupa ve Rusya'yı karşı karşıya getirme fikri tutmayacak. Mevcut durumun küresel çatışmaya dönüşmesi halinde ABD okyanus ötesinde saklanamayacak” şeklinde konuştu.Savaş uçakları ve uzun menzilli füzeler dahil hiçbir modern silah ve paralı askerlerin savaş alanındaki durumu değiştiremeyeceğini kaydeden Rus diplomat, halihazırda söz konusu olan Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırı ölçeğini genişletmek olduğunu belirterek ABD medyasında, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli füzelerle vurmak istediği hedeflerin listesinin tartışıldığına dikkat çekti.Antonov, “Aynı zamanda, Kursk ve Belgorod bölgelerinden gelen, Rus vatandaşları arasında can kaybının arttığı, evlerin, hastanelerin, köprülerin ABD yapımı silahlarla dahil tahrip edildiğine ilişkin haberler kimseyi rahatsız etmiyor” ifadesini kullandı.ABD’li yetkililerin, Ukraynalı militanların işlediği vahşilikleri, cinayetleri, esir ve sivillere işkenceler gibi bariz gerçekleri görmezden geldiğine dikkat çeken Büyükelçi, Washington’un ‘Ukrayna projesinin’ yıkım getirdiğini ve Slavlar arasında büyük can kayıplarına yol açtığını, ama Rusya’nın bu sorunla baş edeceğini belirterek, “Özel askeri harekatın amaç ve hedefleri tamamen yerine getirilecek” dedi.Ukraynalı yetkililerin son ABD ziyaretine de değinen Antonov, Kiev’in Washington’dan yeni askeri destek sözünü alabileceğini belirterek, “Eminim ki tüm bunlar Ukrayna'ya silah sevkiyatını öngören yeni ‘paket’ şeklinde resmiyet kazanacak. Washington’un hedefi değişmedi, Ukraynalılara verilen silahla Rusya'ya zarar vermek” diye ekledi.

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rusya

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rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kursk bölgesi, avrupa, savaş uçakları, uzun menzilli füze, belgorod, suç, cinayet, slav