https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-silahli-kuvvetleri-poltavadaki-saldirida-onlarca-askerin-oldugunu-itiraf-etti-1087605741.html

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Poltava'daki saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Poltava'daki saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın doğusundaki Poltava kentinde yer alan Askeri İletişim Enstitüsüne düzenlenen saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T20:47+0300

2024-09-03T20:47+0300

2024-09-03T20:47+0300

ukrayna krizi

ukrayna silahlı kuvvetleri

poltava

rus ordusu

saldırı

yüksek rada

sergey lebedev

vladimir rogov

dmitriy pekov

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Ukrayna Kara Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Poltava'daki Askeri İletişim Enstitüsüne düzenlediği saldırıda onlarca Ukraynalı askerin öldüğü belirtildi.Açıklamada, “Onlarcaölü ve yüzlerce yaralı var” denilerek, personelin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin güçlendirileceği ve askeri birimlerin disiplin ve komuta gerekliliklerini sıkılaştırılacağı vurgulandı.Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dmitriy Lazutkin, Yüksek Rada milletvekili Maryana Bezugla'nın enstitüye saldırının askeri personelin içtiması sırasında yapıldığı yönündeki sözlerini yalanladı.3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti.Rusya yanlısı Nikolayev yeraltı örgütü koordinatörü Sergey Lebedev ise Sputnik’e verdiği demeçte, Poltova’daki askeri hava üssü bölgesindeki hava kampının vurulduğunu söylemişti.Daha sonra Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini, saldırının yaklaşık 500 askerin bulunduğu içtima sırasında yapıldığını ve asker kayıplarının yüzlerle ifade edildiğini belirtmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-mig-29-savas-ucagi-dusuruldu-1087585771.html

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ukrayna silahlı kuvvetleri, poltava, rus ordusu, saldırı, yüksek rada, sergey lebedev, vladimir rogov, dmitriy pekov