Ukrayna ordusu sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor: Belgorod Bölgesi'nde bir kilise vuruldu
belgorod kilise
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Rusya topraklarına yönelik saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdüren Ukrayna ordusu, bu kez Belgorod Bölgesi'ndeki bir kiliseyi hedef aldı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın bölgeye bağlı Gruzskoye köyündeki Aziz Nikolay Kilisesi'ne isabet ettiğini belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "FPV tipi İHA, Borisovskiy semtinin Gruzskoye köyündeki Aziz Nikolay Kilisesi'ne saldırdı. Patlama sonucunda kilisenin kubbesi yandı" dedi.
Gladkov, olay yerine çok kısa süre içinde gelen itfaiye birimlerinin yangını söndürmeyi başardığını aktardı.
Bir başka İHA'nın aynı köydeki bir sosyal tesisi de hedef aldığını anlatan Gladkov, tesisin çatısının hasar aldığını, yaralı bulunmadığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "FPV tipi İHA, Borisovskiy semtinin Gruzskoye köyündeki Aziz Nikolay Kilisesi'ne saldırdı. Patlama sonucunda kilisenin kubbesi yandı" dedi.
Gladkov, olay yerine çok kısa süre içinde gelen itfaiye birimlerinin yangını söndürmeyi başardığını aktardı.
Bir başka İHA'nın aynı köydeki bir sosyal tesisi de hedef aldığını anlatan Gladkov, tesisin çatısının hasar aldığını, yaralı bulunmadığını bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.