https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-ordusu-sivil-tesisleri-hedef-almaya-devam-ediyor-belgorod-bolgesinde-bir-kilise-vuruldu-1087584273.html

Ukrayna ordusu sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor: Belgorod Bölgesi'nde bir kilise vuruldu

Ukrayna ordusu sivil tesisleri hedef almaya devam ediyor: Belgorod Bölgesi'nde bir kilise vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya topraklarına yönelik saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdüren Ukrayna ordusu, bu kez Belgorod Bölgesi'ndeki bir kiliseyi hedef aldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T12:31+0300

2024-09-03T12:31+0300

2024-09-03T12:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

rusya

belgorod

iha

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087582856_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ed169913ed3c12e82d7916a763a84919.jpg

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın bölgeye bağlı Gruzskoye köyündeki Aziz Nikolay Kilisesi'ne isabet ettiğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, "FPV tipi İHA, Borisovskiy semtinin Gruzskoye köyündeki Aziz Nikolay Kilisesi'ne saldırdı. Patlama sonucunda kilisenin kubbesi yandı" dedi.Gladkov, olay yerine çok kısa süre içinde gelen itfaiye birimlerinin yangını söndürmeyi başardığını aktardı.Bir başka İHA'nın aynı köydeki bir sosyal tesisi de hedef aldığını anlatan Gladkov, tesisin çatısının hasar aldığını, yaralı bulunmadığını bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ingiliz-basini-zelenskiyin-son-sansini-yazdi-abd-kendi-kurdugu-tuzaga-dustu--1087575725.html

ukrayna

rusya

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, kilise