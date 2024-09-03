https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuzla-belediye-meclisinde-plajdaki-kadinlar-gununde-erkek-personelin-calismasi-tartisildi-1087605558.html

Tuzla Belediye Meclisi'nde plajdaki kadınlar gününde erkek personelin çalışması tartışıldı

Tuzla Belediye Meclisi'nde plajdaki kadınlar gününde erkek personelin çalışması tartışıldı

Sputnik Türkiye

Tuzla Belediye Meclisi'nde kadınlar gününün yapıldığı halk plajında erkek personelin görevlendirilmesi konusu ele alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T20:55+0300

2024-09-03T20:55+0300

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türkiye

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plaj

halk plajı

kadın

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Tuzla Belediyesi Meclisi eylül ayı birinci oturumunda gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Kant ilçede belediye tarafından halk plajı açıldığını ve güzel bir hizmet olduğunu söyledi.Plajla ilgili belediyeden yapılan bilgilendirmeyle ilgili yorum yapan "Güler misin, ağlar mısın anlayamadım" dedi. "Madem kadınlar günü yapılıyor, orada görev alacak 10 bayan personel mi yoktu? 3 cankurtaran mı ayarlanamadı?" ifadesini kullanan AK Partili Kant şöyle konuştu:'Elimizde kadın antrenör olmadığı için böyle bir uygulama yaptık'Konuyla ilgili söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Ekber Kızılkan, "Halk plajında kadınlar günü ile ilgili ben bizzat yetkili belediye başkan yardımcısına sormuştum. Bana verilen cevap, 'donanımlı, o işi yapabilecek şu anda elimizde kadın antrenör olmadığı için böyle bir uygulama yaptık.' Ama şu anda orada 5 erkek, 2 kadın arkadaşımız görev yapıyor. Size tuhaf gelebilir. Çünkü bizim yapabileceklerimizi siz hayal edemezsiniz. Orada bir plaj açılmış, bula bula onu mu buldunuz. Tuzla'ya hizmet amaçlı açılmış, insanlar gidiyor, o plajdan faydalanıyor, çok da mutlular" açıklamasında bulundu.

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