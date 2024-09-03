Türkiye ve Afrika Birliği yükseköğretimde işbirliği yapacak: 'Daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz'

Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki yükseköğretim kurumları arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi teşvik edilecek. Türkiye'nin sunduğu 'YÖK Bursları' aracılığıyla Pan-Afrikan Üniversitesinin akademik personeline destek olunacak. Mutabakat zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın işbirliği ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla işbirliğinin çerçevesini ortaya koymaktadır ve Türkiye ile Afrika Birliği yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimin düzenlenmesini kolaylaştıracaktır.

Öğrencilerin, akademik personelin, araştırmacıların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğine ve kısa süreli araştırma programlarına katılımları sağlanacaktır. Taraflar, yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için 'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız.