https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/turkiye-ve-afrika-birligi-yuksekogretimde-isbirligi-yapacak-daha-fazla-uluslararasi-ogrenciyi-1087597020.html
Türkiye ve Afrika Birliği yükseköğretimde işbirliği yapacak: 'Daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz'
Türkiye ve Afrika Birliği yükseköğretimde işbirliği yapacak: 'Daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz'
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Afrika Birliği arasında yükseköğretimde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde konuşma yapan YÖK Başkanı Özvar, 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:42+0300
2024-09-03T16:42+0300
2024-09-03T16:42+0300
politika
türkiye
afrika birliği
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
mutabakat zaptı
yükseköğretim
erol özvar
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine imza attı.İmza töreninde konuşma yapan Özvar, Türkiye ve Afrika Birliği arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek, bu seviyenin daha da yukarı taşınması ve akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme, bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.YÖK Başkanı Özvar, mutabakat zaptının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:Özvar, mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Afrika Birliği ile yükseköğretim alanındaki işbirliğine yeni bir sayfa açılacağına inandığını aktararak, yükseköğretim alanında ikili işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini, yeni köprüler kuracaklarını ve daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamayı planladıklarını kaydetti.'Düzenli istişareler ve inceleme toplantıları düzenlenecek'Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine de mutabakat zaptının imzalanmasından onur duyduğunu belirterek, emeği geçenlere takdirlerini sundu.Mutabakat zaptının Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü ve artan işbirliğinin ifadesi olduğunu aktaran Belhocine, "Afrika Birliği ile Türkiye arasında yükseköğrenim, bilim ve araştırma alanında işbirliği için bir çerçeve oluşturmak genel amaçtır" dedi.Belhocine, mutabakat zaptının Afrika'nın kalkınması için önemine vurgu yaparak, "İşbirliğinin, Afrika'nın 2063 gündemi tanımının başarılı bir şekilde uygulanması için güvenebileceği en önemli varlıklardan biri olan Afrika öğrencilerine katma değer sağlayacağına gerçekten inanıyoruz" diye konuştu.
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türkiye, afrika birliği, yök, yükseköğretim kurulu (yök), mutabakat zaptı, yükseköğretim, erol özvar
türkiye, afrika birliği, yök, yükseköğretim kurulu (yök), mutabakat zaptı, yükseköğretim, erol özvar
Türkiye ve Afrika Birliği yükseköğretimde işbirliği yapacak: 'Daha fazla uluslararası öğrenciyi ağırlamayı planlıyoruz'
Türkiye ve Afrika Birliği arasında yükseköğretimde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde konuşma yapan YÖK Başkanı Özvar,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Afrika Birliği Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine imza attı.
İmza töreninde konuşma yapan Özvar, Türkiye ve Afrika Birliği arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek, bu seviyenin daha da yukarı taşınması ve akademik değişim programları, öğretim üyesi yetiştirme, bilim, teknoloji, yükseköğretim ve inovasyon arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.
YÖK Başkanı Özvar, mutabakat zaptının içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:
Türkiye ile Afrika Birliği arasındaki yükseköğretim kurumları arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi teşvik edilecek. Türkiye'nin sunduğu 'YÖK Bursları' aracılığıyla Pan-Afrikan Üniversitesinin akademik personeline destek olunacak. Mutabakat zaptı, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında daha yakın işbirliği ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla işbirliğinin çerçevesini ortaya koymaktadır ve Türkiye ile Afrika Birliği yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimin düzenlenmesini kolaylaştıracaktır.
Öğrencilerin, akademik personelin, araştırmacıların yükseköğretim kurumlarında belirli programlar kapsamında eğitim ve staj hareketliliğine ve kısa süreli araştırma programlarına katılımları sağlanacaktır. Taraflar, yükseköğretim kurumları arasında kendi mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturacak, uygulayacak ve geliştirecektir. Bu mutabakat zaptının hedeflerine ulaşmak için 'Yükseköğretim Çalışma Grubu' oluşturacağız.
Özvar, mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte Afrika Birliği ile yükseköğretim alanındaki işbirliğine yeni bir sayfa açılacağına inandığını aktararak, yükseköğretim alanında ikili işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini, yeni köprüler kuracaklarını ve daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamayı planladıklarını kaydetti.
'Düzenli istişareler ve inceleme toplantıları düzenlenecek'
Afrika Birliği Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komiseri Prof. Mohammed Belhocine de mutabakat zaptının imzalanmasından onur duyduğunu belirterek, emeği geçenlere takdirlerini sundu.
Mutabakat zaptının Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki güçlü ve artan işbirliğinin ifadesi olduğunu aktaran Belhocine, "Afrika Birliği ile Türkiye arasında yükseköğrenim, bilim ve araştırma alanında işbirliği için bir çerçeve oluşturmak genel amaçtır" dedi.
Belhocine, mutabakat zaptının Afrika'nın kalkınması için önemine vurgu yaparak, "İşbirliğinin, Afrika'nın 2063 gündemi tanımının başarılı bir şekilde uygulanması için güvenebileceği en önemli varlıklardan biri olan Afrika öğrencilerine katma değer sağlayacağına gerçekten inanıyoruz" diye konuştu.