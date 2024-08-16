https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/karabuk-universitesinden-maymun-cicegi-virusune-yonelik-aciklama-1086916510.html

Karabük Üniversitesi'nden maymun çiçeği virüsüne yönelik açıklama

Karabük Üniversitesi'nden maymun çiçeği virüsüne yönelik açıklama

Sputnik Türkiye

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T11:05+0300

2024-08-16T11:05+0300

2024-08-16T11:05+0300

türkiye

karabük üniversitesi

siyahi

afrika

maymun çiçeği virüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101951/49/1019514919_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_947c3bda777de36277b356685a02e88b.jpg

Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesinin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/karabuk-universitesi-ile-ilgili-paylasimlara-sorusturma-10-supheliden-8i-yakalandi-1082156063.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karabük üniversitesi, siyahi, afrika, maymun çiçeği virüsü