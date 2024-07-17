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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yokten-vakif-universitelerine-ucret-uyarisi-tufe-hatirlatildi-1085930600.html
YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı: TÜFE hatırlatıldı
YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı: TÜFE hatırlatıldı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nun kararlarını paylaştı. Uyarılarda... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T11:52+0300
2024-07-17T11:52+0300
ekonomi
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özel okul
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlangıcı öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarılarda bulundu.Yapılan açıklamada "Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerden başta geleni öğrenim ücretleri geliyor." ifadelerine yer verildi.Vakıf yükseköğretim kurumlarının kazanç amacıyla kurulmadığının altını çizen Özvar, "Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir." dedi.12 aylık TÜFE oranıYükseköğretim Kurulu 10.07.2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerine karar verdi:“1) Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,2) Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,3) İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,4) Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları5) İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı”
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üniversite, vakıf üniversiteleri, özel okul, özel okullar, yök
üniversite, vakıf üniversiteleri, özel okul, özel okullar, yök

YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı: TÜFE hatırlatıldı

11:52 17.07.2024
© AAÖzel üniversite
Özel üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu'nun kararlarını paylaştı. Uyarılarda bulunan Özvar, "İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı." ifadeleri kullandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlangıcı öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan açıklamada "Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerden başta geleni öğrenim ücretleri geliyor." ifadelerine yer verildi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kazanç amacıyla kurulmadığının altını çizen Özvar, "Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir." dedi.

12 aylık TÜFE oranı

Yükseköğretim Kurulu 10.07.2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerine karar verdi:

“1) Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,

2) Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,

3) İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,

4) Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları

5) İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı”
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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