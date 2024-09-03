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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? En pahalı oyuncular kim?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor? En pahalı oyuncular kim?
Sputnik Türkiye
Dünyada devam eden transfer sezonu heyecanı ülkemizde de devam ediyor. Yaz transfer sezonunda çoğu kulüp yeni oyuncular ile anlaşma sağladı. Süper Lig'de de... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Süper Lig transfer sezonu ne zaman sona eriyor?Futbol dünyasında milyonluk transferler gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 4 büyüklerde yaz transfer çalışmaları yapıyor. 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek yaz transfer sezonunda sayılı günler kaldı. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.Süper Lig'in en pahalı transferi kim?Youssef En-Nesyri Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelerek sezonun en pahalı transferlerinden biri olduAncak 3 Eylül itibari ile Osimhen Napoli'den Galatasaray'a transfer olarak en pahalı transfer oldu.Transfer dönemi ne zaman bitiyor?Süper Lig transfer olan oyuncular kim?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayin-yildiz-ismi-kerem-akturkoglu-transfer-oluyor-11-milyon-euro-kazandiracak-1087562432.html
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transfer dönemi, en pahalı transfer kim, süper lig transfer sezonu, transfer sezonu bitiş tarihi, avrupa transfer dönemi
transfer dönemi, en pahalı transfer kim, süper lig transfer sezonu, transfer sezonu bitiş tarihi, avrupa transfer dönemi

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? En pahalı oyuncular kim?

00:17 03.09.2024
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Dünyada devam eden transfer sezonu heyecanı ülkemizde de devam ediyor. Yaz transfer sezonunda çoğu kulüp yeni oyuncular ile anlaşma sağladı. Süper Lig'de de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlar yeni oyuncular ile anlaşma sağladı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?
2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Süper Lig transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

Futbol dünyasında milyonluk transferler gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 4 büyüklerde yaz transfer çalışmaları yapıyor. 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek yaz transfer sezonunda sayılı günler kaldı. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Süper Lig'in en pahalı transferi kim?

Youssef En-Nesyri Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelerek sezonun en pahalı transferlerinden biri oldu
Ancak 3 Eylül itibari ile Osimhen Napoli'den Galatasaray'a transfer olarak en pahalı transfer oldu.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

İngiltere: 30 Ağustos
İtalya: 30 Ağustos
İspanya: 30 Ağustos
Almanya: 30 Ağustos
Fransa: 30 Ağustos
Hollanda: 2 Eylül
Portekiz: 2 Eylül
Belçika: 6 Eylül
Yunanistan: 11 Eylül
Rusya: 12 Eylül

Süper Lig transfer olan oyuncular kim?

Bilal Boutobba (Sağ kanat) | Clermont -> Hatayspor
Taulant Seferi (Santrafor) | Vorskla Poltava -> Bodrumspor
Muhammed Cham (Orta saha) | Clermont -> Trabzonspor
Victor Hugo (Orta saha) | Flamengo -> Göztepe (Kiralık)
Jonjo Shelvey (Orta saha) | Rizespor -> Eyüpspor
Mateusz Lis (Kaleci) | Southampton -> Göztepe
Samuel Moutoussamy (Orta saha) | Nantes -> Sivasspor
Nicholas Opoku (Defans) | Amiens -> Kasımpaşa
Rony Lopes (Sağ kanat) | Braga -> Alanyaspor
Jan Bieganski (Orta saha) | Lechia Gdansk -> Sivasspor
Juan Santos Da Silva (Forvet) | Southampton -> Göztepe (Kiralık)
Juan Christian (Sol kanat) | Vila Nova -> Alanyaspor
George Puşçaş (Forvet) | Genoa -> Bodrum FK
Keita Balde (Forvet) | Spartak Moskova -> Sivasspor
Julián Gaich (Forvet) | CSKA Moskova -> Antalyaspor (Kiralık)
Cher Ndour (Orta saha) | PSG -> Beşiktaş (Kiralık)
Amir Hadziahmetovic (Orta saha) | Beşiktaş -> Çaykur Rizespor (Kiralık)
Deian Sorescu (Orta saha) | Rakow -> Gaziantep FK
Emre Taşdemir (Sol bek) | Pendikspor -> Gaziantep FK
Ogün Özçiçek (Orta saha) | Yeni Malatyaspor -> Gaziantep FK
Berat Özdemir (Orta saha) | Al Ettifaq -> Başakşehir (Kiralık)
Kartal Kayra Yılmaz (Orta saha) | Beşiktaş -> Kayserispor (Kiralık)
Daniel Aleksic (Orta saha) | Başakşehir -> Konyaspor
Boranijasevic (Sağ bek) | FC Zürich -> Konyaspor
Emrecan Uzunhan (Stoper) | Beşiktaş -> Antalyaspor (Kiralık)
Gabriel Obekpa (Ön Libero) | Mladost -> Bodrumspor
Emirhan Topçu (Stoper) | Çaykur Rizespor -> Beşiktaş
Umut Nayir (Forvet) | Fenerbahçe -> Konyaspor
Melih Bostan (Forvet) | Fenerbahçe -> Konyaspor
Okay Yokuşlu (Orta saha) | West Bromwich -> Trabzonspor
Kenan Kodro (Forvet) | Ferencvaros -> Gaziantep FK
Godfrey Stephen Bitok (Sol bek) | Diosgyor -> Gaziantep FK
Tayfur Bingöl (Sol bek) | Beşiktaş -> Eyüpspor (Kiralık)
Saborit (Stoper) | Maccabi Tel-Aviv -> Gaziantep FK
Matsuki (Orta saha) | Southampton -> Göztepe (Kiralık)
Lamine Diack (Orta saha) | Nantes -> Hatayspor (Kiralık)
Braian José Samudio (Kanat oyuncusu) | Deportivo Toluca -> Antalyaspor
Gaius Makouta (Orta saha) | Boavista -> Alanyaspor
Yavuz Aygün (Kaleci) | Alanyaspor -> Konyaspor
Elias Jelert (Sağ bek) | Kopenhag -> Galatasaray
Seçkin Batuhan Fırıncı (Santrfor) | Diyarbekirspor -> Bodrum FK
Yiğit Efe Demir (Savunma) | Fenerbahçe -> Karagümrük (Kiralık)
Serdar Dursun (Forvet) | Fenerbahçe -> Alanyaspor
Kazımcan Karataş (Sol bek) | Galatasaray -> Orenburg (Kiralık)
Youssef En-Nesyri (Forvet) | Sevilla -> Fenerbahçe
Stefan Savic (Stoper) | Atletico Madrid -> Trabzonspor
Novatus Dismas Miroshi (Defans) | Zulte Waregem -> Göztepe
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