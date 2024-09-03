https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/transfer-sezonu-ne-zaman-bitiyor-en-pahali-oyuncular-kim-1087564265.html

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? En pahalı oyuncular kim?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? En pahalı oyuncular kim?

Sputnik Türkiye

Dünyada devam eden transfer sezonu heyecanı ülkemizde de devam ediyor. Yaz transfer sezonunda çoğu kulüp yeni oyuncular ile anlaşma sağladı. Süper Lig'de de... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

transfer

transfer yasağı

transfermarkt

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

süper lig

ingiltere

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2024-2025 futbol sezonunda yaz transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Süper Lig transfer sezonu ne zaman sona eriyor?Futbol dünyasında milyonluk transferler gündem olmaya devam ediyor. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 4 büyüklerde yaz transfer çalışmaları yapıyor. 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek yaz transfer sezonunda sayılı günler kaldı. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.Süper Lig'in en pahalı transferi kim?Youssef En-Nesyri Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelerek sezonun en pahalı transferlerinden biri olduAncak 3 Eylül itibari ile Osimhen Napoli'den Galatasaray'a transfer olarak en pahalı transfer oldu.Transfer dönemi ne zaman bitiyor?Süper Lig transfer olan oyuncular kim?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/galatasarayin-yildiz-ismi-kerem-akturkoglu-transfer-oluyor-11-milyon-euro-kazandiracak-1087562432.html

ingiltere

almanya

fransa

rusya

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Sputnik Türkiye

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