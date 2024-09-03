https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/trabzonsporda-5-senol-gunes-donemi-1087597849.html

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T16:56+0300

2024-09-03T16:56+0300

2024-09-03T16:56+0300

spor

şenol güneş

trabzonspor

teknik direktör

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/a-milli-takimin-galler-macinin-hakemi-belli-oldu-1087590611.html

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şenol güneş, trabzonspor, teknik direktör