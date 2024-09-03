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Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:56+0300
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spor
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trabzonspor
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.
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şenol güneş, trabzonspor, teknik direktör

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi

16:56 03.09.2024
© AA / Serhat ÇağdaşŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Serhat Çağdaş
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Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.
72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.

Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.
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