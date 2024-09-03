https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/trabzonsporda-5-senol-gunes-donemi-1087597849.html
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:56+0300
2024-09-03T16:56+0300
2024-09-03T16:56+0300
spor
şenol güneş
trabzonspor
teknik direktör
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/a-milli-takimin-galler-macinin-hakemi-belli-oldu-1087590611.html
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şenol güneş, trabzonspor, teknik direktör
şenol güneş, trabzonspor, teknik direktör
Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi
Trabzonspor, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ın haberine göre; Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.
72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.
Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.