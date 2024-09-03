https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/a-milli-takimin-galler-macinin-hakemi-belli-oldu-1087590611.html
A Milli Takım'ın Galler maçının hakemi belli oldu
A Milli Takım'ın Galler maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın Galler maçında Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T14:03+0300
2024-09-03T14:03+0300
2024-09-03T14:03+0300
spor
a milli futbol takımı
tüketici hakem heyeti
futbol
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücalede edecek olan A Milli Takım ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşacak.UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.Karşılaşmada dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad.Mücadele 6 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/lugano---besiktas-macinin-hakemi-belli-oldu-1086954927.html
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a milli futbol takımı, tüketici hakem heyeti, futbol
a milli futbol takımı, tüketici hakem heyeti, futbol
A Milli Takım'ın Galler maçının hakemi belli oldu
A Milli Takım'ın Galler maçında Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak.
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücalede edecek olan A Milli Takım ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.
Karşılaşmada dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad.
Mücadele 6 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak.