https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/telefonlari-dinleyen-yapay-zeka-tuberkuloz-ve-diger-hastaliklarin-teshisinde-kullanilacak-1087590343.html

Telefonları 'dinleyen' yapay zeka: Tüberküloz ve diğer hastalıkların teşhisinde kullanılacak

Telefonları 'dinleyen' yapay zeka: Tüberküloz ve diğer hastalıkların teşhisinde kullanılacak

Sputnik Türkiye

Araştırmacılar, telefondan ses dinleyerek çeşitli hastalıkların teşhisini kolaylaştıran bir yapay zeka modeli geliştirdi. Milyonlarca ses kaydı yüklenen yapay... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T14:26+0300

2024-09-03T14:26+0300

2024-09-03T14:29+0300

yaşam

google

yapay zeka

ai

verem (tüberküloz)

lyme

öksürük

akciğer

solunum yolu rahatsızlıkları

kaliforniya

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Google, yapay zekayı kullanarak, biyoakustik tabanlı bir AI modeli olan HeAR (Health Acoustic Represantations) adlı bir model geliştiriyor. Hayvanlar ve insanlar tarafından çıkarılan seslerin iç yüzünü kavramada yardımcı olduğu belirtilen biyoakustik tabanlı yapay zeka sayesinde araştırmacılar, tüberküloz (TB) ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarını teşhis etmeyi kolaylaştırmayı umuyor.Yapay zeka, ses sinyallerini teşhis etmede eğitiliyorİnsanların öksürme, hapşırma ve burun çekme gibi ses sinyallerini kullanarak hastalıkların belirtilerini dinlemek üzere eğitilen yapay zeka, akıllı telefon mikrofonlarını kullanarak çalışacağı bildirildi.Hindistan'daki Salcit Technologies ile işbirliğiyle geliştirilen HeAR, seslerdeki kalıpları seçmeyi öğrenmek için 100 milyon öksürük sesi de dahil olmak üzere 300 milyon ses verisi üzerinde eğitildiği bildirildi. Bu öksürük seslerini analiz etmek ve akciğer sağlığını değerlendirmek için geliştirilen yapay zekayla, yalnızca öksürük sesleriyle tüberkülozda erken teşhisin araştırılması ve geliştirilmesine yardımcı olduğu belirtildi.Çalışma sayesinde tüberkülozun erken teşhisi açısından önemli gelişmeler kaydedilebilirDünya Sağlık Örgütü'ne göre her gün yaklaşık 4 bin 500 kişi tüberkülozdan ölüyor ve 30 bin kişi bu hastalığa yakalanıyor. Tedavi edilmezse, yüzde 50'nin üstüne ölüm oranına sahip olduğu açıklanan tüberküloz, 'dünyanın en büyük bulaşıcı hastalığı' olarak tasvir ediliyor.Yapay zekayla, kaydedilen milyonlarca ses kaydı ve hastaların tüberküloz taraması için geldiği Zambiya'daki hastanede kaydedilen öksürük seslerinin toplanmasıyla, neredeyse algılanamayacak olan küçük ipuçlarının hepsi değerlendirilip hastalığın teşhisinde kullanılacağı duyuruldu.Birçok farklı hastalığın teşhisinde yardımcı olabilirYapay zekanın gelişmesiyle birlikte, çeşitli hastalıkların erken teşhisi, kronik hastalıkların belirtilerinin tespiti, daha önce tanısı bulunmayan endometriyal kanser türlerini belirlemeye ve Parkinson hastalığının erken teşhisine kadar araştırmacılara sağlık alanında birçok açıdan yararı dokunuyor.Pazartesi günü, Kaliforniya'da bulunan UCLA üniversitesi, kene ısırığıyla insana geçen lyme hastalığının teşhis sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir testin geliştirildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yapay-zeka-ile-kanser-ve-viral-enfeksiyonlar-nano-olcekte-tespit-edilebilecek-1087323780.html

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google, yapay zeka, ai, verem (tüberküloz), lyme, öksürük, akciğer, solunum yolu rahatsızlıkları, kaliforniya, kaliforniya üniversitesi (ucla)