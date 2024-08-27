https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yapay-zeka-ile-kanser-ve-viral-enfeksiyonlar-nano-olcekte-tespit-edilebilecek-1087323780.html

Yapay zeka ile kanser ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek

Yapay zeka ile kanser ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek

Sputnik Türkiye

Çin ve İspanya'daki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yeni geliştirilen 'AINU (Hücre Çekirdeği yapay zekası)' isimli yapay zeka aracıyla kanser... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:16+0300

2024-08-27T15:16+0300

2024-08-27T15:16+0300

yaşam

yapay zeka

ispanya

çin

kanser tedavisi

kanser

enfeksiyon

viral enfeksiyon

araştırma

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Araştırmacılar, 'AINU (Hücre çekirdeği yapay zekası)' isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu yapay zeka aracı yardımıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonların nano ölçekte tespit edilebildiği duyuruldu.İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ve Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.Bu görüntülerin çözünürlüğü sayesinde yapay zeka hücreler arasındaki farklılıkları kolaylıkla ayırt edebiliyor ve bu tür bilgiler, AINU geliştirildikçe kanser hastalığı teşhis ve tedavilerinde 'büyük ölçüde' zaman kazandırabilecek.Klinik bir ortamda test yapılması için önünde engeller mevcutAraştırmacıların, AINU teknolojisinin klinik bir ortamda test edilmeye veya dağıtılmaya hazır olmadan önce bazı önemli engellerin üstesinden gelmeleri gerekiyor. AINU'nun kullanılması için araştırmacıların önünde ekonomik ve teknik engeller mevcut. AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması ve cihazın tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması tanı koymada teknik sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.

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yapay zeka, ispanya, çin, kanser tedavisi, kanser, enfeksiyon, viral enfeksiyon, araştırma