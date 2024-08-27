https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yapay-zeka-ile-kanser-ve-viral-enfeksiyonlar-nano-olcekte-tespit-edilebilecek-1087323780.html
Yapay zeka ile kanser ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek
Yapay zeka ile kanser ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek
Sputnik Türkiye
Çin ve İspanya'daki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yeni geliştirilen 'AINU (Hücre Çekirdeği yapay zekası)' isimli yapay zeka aracıyla kanser... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:16+0300
2024-08-27T15:16+0300
2024-08-27T15:16+0300
yaşam
yapay zeka
ispanya
çin
kanser tedavisi
kanser
enfeksiyon
viral enfeksiyon
araştırma
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Araştırmacılar, 'AINU (Hücre çekirdeği yapay zekası)' isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu yapay zeka aracı yardımıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonların nano ölçekte tespit edilebildiği duyuruldu.İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ve Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.Bu görüntülerin çözünürlüğü sayesinde yapay zeka hücreler arasındaki farklılıkları kolaylıkla ayırt edebiliyor ve bu tür bilgiler, AINU geliştirildikçe kanser hastalığı teşhis ve tedavilerinde 'büyük ölçüde' zaman kazandırabilecek.Klinik bir ortamda test yapılması için önünde engeller mevcutAraştırmacıların, AINU teknolojisinin klinik bir ortamda test edilmeye veya dağıtılmaya hazır olmadan önce bazı önemli engellerin üstesinden gelmeleri gerekiyor. AINU'nun kullanılması için araştırmacıların önünde ekonomik ve teknik engeller mevcut. AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması ve cihazın tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması tanı koymada teknik sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/kanser-asisi-calismasinda-bir-ilk-akciger-kanseri-asisi-uretildi-turkiyede-birinci-faz-uygulanmaya-1087182252.html
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yapay zeka, ispanya, çin, kanser tedavisi, kanser, enfeksiyon, viral enfeksiyon, araştırma
yapay zeka, ispanya, çin, kanser tedavisi, kanser, enfeksiyon, viral enfeksiyon, araştırma
Yapay zeka ile kanser ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek
Çin ve İspanya'daki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, yeni geliştirilen 'AINU (Hücre Çekirdeği yapay zekası)' isimli yapay zeka aracıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonlar nano ölçekte tespit edilebilecek. Geliştirilen yapay zeka, klinik ortamda test edilmeye başlanmadı.
Araştırmacılar, 'AINU (Hücre çekirdeği yapay zekası)' isimli yeni bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu yapay zeka aracı yardımıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonların nano ölçekte tespit edilebildiği duyuruldu.
İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ve Biskay Biyofizik Vakfı (FBB) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.
Bu görüntülerin çözünürlüğü sayesinde yapay zeka hücreler arasındaki farklılıkları kolaylıkla ayırt edebiliyor ve bu tür bilgiler, AINU geliştirildikçe kanser hastalığı teşhis ve tedavilerinde 'büyük ölçüde' zaman kazandırabilecek.
Klinik bir ortamda test yapılması için önünde engeller mevcut
Araştırmacıların, AINU teknolojisinin klinik bir ortamda test edilmeye veya dağıtılmaya hazır olmadan önce bazı önemli engellerin üstesinden gelmeleri gerekiyor. AINU'nun kullanılması için araştırmacıların önünde ekonomik ve teknik engeller mevcut.
AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması ve cihazın tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması tanı koymada teknik sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.