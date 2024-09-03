https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tekerlekli-sandalye-tenisinde-yari-final-ahmet-kaplan-1087565927.html

Tekerlekli sandalye tenisinde yarı final: Ahmet Kaplan

Tekerlekli sandalye tenisinde yarı final: Ahmet Kaplan

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

tekerlekli sandalye

tenis

tenis turnuvası

paris 2024 paralimpik oyunlar

paralimpik oyunları

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Andy Lapthorne'la karşılaştı.İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen Kaplan, ikinci seti 6-3 kaybetse de final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.Yarı final ne zaman oynanacak?Yarı final, bugün 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink ile oynanacak.

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