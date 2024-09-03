https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tekerlekli-sandalye-tenisinde-yari-final-ahmet-kaplan-1087565927.html
Tekerlekli sandalye tenisinde yarı final: Ahmet Kaplan
Tekerlekli sandalye tenisinde yarı final: Ahmet Kaplan
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T02:13+0300
2024-09-03T02:13+0300
2024-09-03T02:13+0300
spor
tekerlekli sandalye
tenis
tenis turnuvası
paris 2024 paralimpik oyunlar
paralimpik oyunları
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Andy Lapthorne'la karşılaştı.İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen Kaplan, ikinci seti 6-3 kaybetse de final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.Yarı final ne zaman oynanacak?Yarı final, bugün 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink ile oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/para-atlet-aysel-onder-dunya-rekoru-kirarak-finale-yukseldi-1087563437.html
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tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları, tekerlekli sandalye tenisi, wheelchair tennis paralympics
tekerlekli sandalye tenis paralimpik oyunları, tekerlekli sandalye tenisi, wheelchair tennis paralympics
Tekerlekli sandalye tenisinde yarı final: Ahmet Kaplan
Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Andy Lapthorne'la karşılaştı.
İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen Kaplan, ikinci seti 6-3 kaybetse de final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final ne zaman oynanacak?
Yarı final, bugün 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink ile oynanacak.