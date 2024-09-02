https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/para-atlet-aysel-onder-dunya-rekoru-kirarak-finale-yukseldi-1087563437.html

Para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi

Para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024'te milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

paris 2024 paralimpik oyunlar

dünya rekoru

atletizm

paralimpik

paralimpik oyunları

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde yarıştı. Önder, 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekorunun sahibi oldu. Final turuna rekorla adını yazdırdı.T20 400 metre finali ne zaman ?T20 400 metre'de rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak.

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