https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/para-atlet-aysel-onder-dunya-rekoru-kirarak-finale-yukseldi-1087563437.html
Para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi
Para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024'te milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T22:53+0300
2024-09-02T22:53+0300
2024-09-02T23:00+0300
spor
paris 2024 paralimpik oyunlar
dünya rekoru
atletizm
paralimpik
paralimpik oyunları
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde yarıştı. Önder, 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekorunun sahibi oldu. Final turuna rekorla adını yazdırdı.T20 400 metre finali ne zaman ?T20 400 metre'de rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/para-tekvando-tarihinde-turkiyenin-ilki-mahmut-boztepe-altin-madalya-sahibi-oldu-1087477210.html
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Para atlet Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi
22:53 02.09.2024 (güncellendi: 23:00 02.09.2024)
Paris 2024'te milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde 54.96'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Aysel Önder, T20 400 metre elemelerinde yarıştı. Önder, 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekorunun sahibi oldu. Final turuna rekorla adını yazdırdı.
T20 400 metre finali ne zaman ?
T20 400 metre'de rekor dereceyle finale yükselen Aysel Önder'in final yarışı yarın saat 20.08'de başlayacak.