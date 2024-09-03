https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tbyd-baskani-erol-dundar-sigaraya-3-5-tl-araliginda-bir-zam-olacak-1087603345.html

TBYD Başkanı Erol Dündar: Sigaraya 3-5 TL aralığında bir zam olacak

TBYD Başkanı Erol Dündar: Sigaraya 3-5 TL aralığında bir zam olacak

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından eylül ayında sigaraya zam geleceğini açıkladı. Temmuz ve Ağustos ayında... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T19:32+0300

2024-09-03T19:32+0300

2024-09-03T19:46+0300

ekonomi

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zam

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tekel bayileri yardımlaşma derneği

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından sigaraya 3 lira ile 5 lira arasında artış yapılacağını açıkladı.En düşük sigara fiyatı ne kadar?Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan sigara zammı ile Türkiye'de en ucuz sigara 54 lira oldu. Imperial Classic Red sigarası en ucuz marka oldu.En pahalı sigara ne kadar?Dunhill Double Blue 85 lira fiyatı ile en pahalı sigara oldu. Sigara fiyatları ne kadar? (Eylül 2024)Marlboro sigara fiyatları ne kadar?Türkiye'de ünlü markalardan biri olan Marlboro'nun fiyatları, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünlerde önemli bir yükseliş gösterdi. Marlboro Edge 71 TL'den satışa sunulurken, Marlboro Red Long 75 TL'den, Marlboro Touch serisi ise 74 TL'den satılıyor. Marlboro'nun özel üretimi olan Marlboro Roll 50 ise 100 TL ile listenin en pahalı ürünü olarak dikkat çekiyor. Parliament sigarası ne kadar?Parliament markası da fiyat artışından nasibini almış durumda. Parliament Night Blue Pack 75 TL, Parliament Aqua Blue Slims 77 TL ve Parliament Midnight Blue 75 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca, Parliament markasının diğer tüm ürünleri de aynı fiyat bandında yer alıyor. Murattı, Lark ve Camel sigara ne kadar?Murattı 71 TL, Murattı Rosso 65 TL, Chesterfield ve L&M 69 TL olarak belirlendi. Lark markası ise 70 TL'den alıcı buluyor. Bunun yanında, Rothmans ve Viceroy gibi markalar 65 TL'den satışa sunulurken, Camel markasının çeşitli ürünleri 65 TL ile 70 TL arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Kent sigarası ne kadar? Dunhill markasının Double Blue serisi ise 85 TL ile en yüksek fiyatlı ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Kent markası da fiyat artışına uğrayan markalar arasında; Kent Slim Black 78 TL, Kent Slim Grey ise yine 78 TL'den satışa sunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/muge-anlida-zehirli-su-ile-yasak-ask-cinayeti-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1087601069.html

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