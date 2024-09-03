https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sosyal-esitsizligin-fazla-oldugu-ulkelerde-yasayanlarin-beyni-daha-hizli-yaslaniyor-1087585545.html
Sosyal eşitsizliğin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyni daha hızlı yaşlanıyor
Sosyal eşitsizliğin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyni daha hızlı yaşlanıyor
Sputnik Türkiye
Beynin yaşlanma hızına yönelik bir araştırma, sosyal eşitsizliğin ve kirliliğin fazla olduğu ülkelerde yaşayan insanların beyninin daha hızlı yaşlandığını... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:40+0300
2024-09-03T12:40+0300
2024-09-03T12:40+0300
yaşam
beyin
yaşlılık
sağlıklı yaşam
alzheimer
hava kirliliği
sağlık
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Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sosyal ve fiziksel ortamların beynin yaşlanma hızındaki etkilerinin gözlemlenmesi için 15 ülkeden 5 bin 306 katılımcının verileri analiz edildi.Araştırma kapsamında katılımcıların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) verileri analiz edilerek, sağlıklı bireyler ile Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin beyin yaşı farkı ölçüldü.Hava kirliliğinin de etkisi ortaya konulduHava kirliliği ve hastalıkların beynin hızlı yaşlanmasında büyük rol oynadığı belirtilen araştırmada, kirlilik gibi çevresel sorunların ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyninin daha hızlı yaşlanabildiği saptandı.Özellikle Alzheimer hastası kadınların beyin yaşının, aynı hastalığa sahip erkeklerden daha fazla olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, bunun sağlık ve sosyal alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olabileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yaslanma-surecini-yavaslatabilecek-tek-egzersiz-aciklandi-uzun-yasamin-sirri-bu-kadar-basit-mi-1084311771.html
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beyin, yaşlılık, sağlıklı yaşam, alzheimer, hava kirliliği, sağlık
beyin, yaşlılık, sağlıklı yaşam, alzheimer, hava kirliliği, sağlık
Sosyal eşitsizliğin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyni daha hızlı yaşlanıyor
Beynin yaşlanma hızına yönelik bir araştırma, sosyal eşitsizliğin ve kirliliğin fazla olduğu ülkelerde yaşayan insanların beyninin daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.
Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sosyal ve fiziksel ortamların beynin yaşlanma hızındaki etkilerinin gözlemlenmesi için 15 ülkeden 5 bin 306 katılımcının verileri analiz edildi.
Araştırma kapsamında katılımcıların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve beyindeki elektriksel hareketleri ölçmede kullanılan elektroensefalografi (EEG) verileri analiz edilerek, sağlıklı bireyler ile Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin beyin yaşı farkı ölçüldü.
Hava kirliliğinin de etkisi ortaya konuldu
Hava kirliliği ve hastalıkların beynin hızlı yaşlanmasında büyük rol oynadığı belirtilen araştırmada, kirlilik gibi çevresel sorunların ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin fazla olduğu ülkelerde yaşayanların beyninin daha hızlı yaşlanabildiği saptandı.
Özellikle Alzheimer hastası kadınların beyin yaşının, aynı hastalığa sahip erkeklerden daha fazla olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, bunun sağlık ve sosyal alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olabileceğini açıkladı.