https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yaslanma-surecini-yavaslatabilecek-tek-egzersiz-aciklandi-uzun-yasamin-sirri-bu-kadar-basit-mi-1084311771.html

Yaşlanma sürecini 'yavaşlatabilecek' tek egzersiz açıklandı: Uzun yaşamın sırrı bu kadar basit mi?

Yaşlanma sürecini 'yavaşlatabilecek' tek egzersiz açıklandı: Uzun yaşamın sırrı bu kadar basit mi?

Sputnik Türkiye

Bir podcast programında konuşan, diyet ve egzersiz uzmanı Dr. Michael Mosley, yaşlanmayı 'yavaşlatmaya' yardımcı olabilecek bir egzersiz hakkında bilgi verdi. 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T13:36+0300

2024-05-29T13:36+0300

2024-05-29T13:36+0300

yaşam

egzersiz

egzersiz

yaşlanma

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beyin yaşlanması

gençlik

genç

genç

genç nüfus

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Yaşlanmak kaçınılmaz, ancak her yaşta daha genç görünebilmek mümkün olabilir. Dr. Michael Mosley'e göre önerdiği bu egzersiz, yaşlanmayı durdurmasa da en azından 'yavaşlatmaya' yardımcı olabilir.Just One Thing adlı podcast programında konuşan Dr. Mosley, kökleri 15. yüzyıl Hindistan'ına kadar giden bir "fiziksel duruş ve nefes talimi" çalışmasından bahsetti.Hatha yogası hakkında konuşan Dr. Mosley, 'bugün Batı'da öğretilen en yaygın yoga biçimlerinin çoğunu tanımlayan bir şemsiye terim' olarak tanımlıyor ve katılımcıların vücutlarını 'yavaş' ama 'kasıtlı' bir şekilde 'güç ve esnekliğe meydan okuyan' pozlarla hareket ettirirken aynı zamanda 'kontrollü nefes alma ve duruş' yoluyla 'rahatlama ve farkındalığa' odaklandıklarını belirtiyor.Hatha yoga Yaşlanmayı nasıl 'yavaşlatır'Dr. Mosley, çoğu yoga türünün 'fiziksel pozlar, nefes kontrolü ve meditasyon içerdiğini' ve 'düzenli olarak' yapıldığında 'kronik enflamasyonu azalttığını, depresyon ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bazı heyecan verici yeni araştırmaların hücresel düzeyde bile size fayda sağlayabileceğini gösterdiğini' belirterek şunları söyledi:

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