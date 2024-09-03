https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sislide-buyuk-bir-plazada-yangin--1087592509.html
Şişli'de büyük bir plazada yangın çıktı
Şişli'de büyük bir plazada yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir plazada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T14:29+0300
2024-09-03T14:29+0300
2024-09-03T14:47+0300
türkiye
şişli
yangın
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19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ozgur-ozelden-gizli-cekilen-fotograflara-cevap-merak-eden-varsa-bir-duble-raki-ictim-1087582365.html
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şişli, yangın
Şişli'de büyük bir plazada yangın çıktı
14:29 03.09.2024 (güncellendi: 14:47 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir plazada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.