https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/simsek-aylik-gida-enflasyonu-4-yil-sonra-negatif-oldu-1087582513.html
Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu
Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 'Dezenflasyon belirginleşiyor' dedi. Şimşek ayrıca ‘Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:06+0300
2024-09-03T12:06+0300
2024-09-03T12:06+0300
türkiye
mehmet şimşek
enflasyon
ağustos
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik sosyal medya açıklamasında aylık enflasyonun Ağustos ayında yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.Aylık gıda enflasyonunun ise 4 yıl sonra negatif olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek “Son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.Bakan Şimşek ayrıca “Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-egitim-ucagi-inis-esnasinda-pistten-cikti-1087579916.html
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mehmet şimşek, enflasyon, ağustos , hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, enflasyon, ağustos , hazine ve maliye bakanlığı
Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu
Bakan Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 'Dezenflasyon belirginleşiyor' dedi. Şimşek ayrıca ‘Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu’ değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik sosyal medya açıklamasında aylık enflasyonun Ağustos ayında yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Aylık gıda enflasyonunun ise 4 yıl sonra negatif olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek “Son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.
Bakan Şimşek ayrıca “Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.