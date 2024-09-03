https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/simsek-aylik-gida-enflasyonu-4-yil-sonra-negatif-oldu-1087582513.html

Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu

Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek 'Dezenflasyon belirginleşiyor' dedi. Şimşek ayrıca ‘Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T12:06+0300

2024-09-03T12:06+0300

2024-09-03T12:06+0300

türkiye

mehmet şimşek

enflasyon

ağustos

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik sosyal medya açıklamasında aylık enflasyonun Ağustos ayında yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.Aylık gıda enflasyonunun ise 4 yıl sonra negatif olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek “Son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz” dedi.Bakan Şimşek ayrıca “Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti” değerlendirmesini yaptı.

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mehmet şimşek, enflasyon, ağustos , hazine ve maliye bakanlığı