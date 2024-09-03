https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-egitim-ucagi-inis-esnasinda-pistten-cikti-1087579916.html

İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı

İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı

Sputnik Türkiye

Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

eğitim uçağı

eğitim uçuşu

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Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.

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eğitim uçağı, eğitim uçuşu, son dakika