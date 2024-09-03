https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-egitim-ucagi-inis-esnasinda-pistten-cikti-1087579916.html
İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı
İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı
Sputnik Türkiye
Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:30+0300
2024-09-03T11:30+0300
2024-09-03T11:50+0300
türkiye
eğitim uçağı
eğitim uçuşu
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104186/74/1041867462_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f04a43849cd5bd63b64cf66b7bd43765.jpg
Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104186/74/1041867462_288:0:1188:675_1920x0_80_0_0_2d764b0a389414e3659a1875241c5b3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eğitim uçağı, eğitim uçuşu, son dakika
eğitim uçağı, eğitim uçuşu, son dakika
İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı
11:30 03.09.2024 (güncellendi: 11:50 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı.
Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı.
Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.