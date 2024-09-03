https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusyanin-vladivostok-kentinde-2024-dogu-ekonomik-forumu-basladi-1087574860.html
Rusya’nın Vladivostok kentinde 2024 Doğu Ekonomik Forumu başladı
Rusya’nın Vladivostok kentinde 2024 Doğu Ekonomik Forumu başladı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Vladivostok kentindeki Uzakdoğu Federal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Doğu Ekonomik Forumu kapılarını açtı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:05+0300
2024-09-03T10:05+0300
2024-09-03T10:08+0300
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2024 Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül günleri Vladivostok’un Ruskiy Adası’nda Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.Forum kapsamında, ‘Şahin Günü’ Uluslararası Forum dahil bir dizi etkinlik yapılacak.Aralarında Uzaydoğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı dahil Rusya’nın farklı bakanlık ve devlet kuruluşlarının stantları çalışmaya başladı.Ayrıca Sberbank ve Rosneft gibi ülkenin en büyük şirketleri de kendi stantlarını açtı.Forumda, Çin merkezli bir lüks otomotiv şirketi Hongqi’nin resmi otomobili de sergilenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dogu-ekonomik-forumuna-bu-yil-76-ulkeden-6-bin-konugun-katilmasi-bekleniyor-1087555733.html
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rusya, uzakdoğu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), çin, rospotrebnadzor, rosneft
rusya, uzakdoğu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), çin, rospotrebnadzor, rosneft
Rusya’nın Vladivostok kentinde 2024 Doğu Ekonomik Forumu başladı
10:05 03.09.2024 (güncellendi: 10:08 03.09.2024)
Rusya’nın Vladivostok kentindeki Uzakdoğu Federal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Doğu Ekonomik Forumu kapılarını açtı.
2024 Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül günleri Vladivostok’un Ruskiy Adası’nda Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.
Forum kapsamında, ‘Şahin Günü’ Uluslararası Forum dahil bir dizi etkinlik yapılacak.
Aralarında Uzaydoğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı dahil Rusya’nın farklı bakanlık ve devlet kuruluşlarının stantları çalışmaya başladı.
Ayrıca Sberbank ve Rosneft gibi ülkenin en büyük şirketleri de kendi stantlarını açtı.
Forumda, Çin merkezli bir lüks otomotiv şirketi Hongqi’nin resmi otomobili de sergilenecek.