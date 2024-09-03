https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusyanin-vladivostok-kentinde-2024-dogu-ekonomik-forumu-basladi-1087574860.html

Rusya’nın Vladivostok kentinde 2024 Doğu Ekonomik Forumu başladı

Rusya’nın Vladivostok kentinde 2024 Doğu Ekonomik Forumu başladı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Vladivostok kentindeki Uzakdoğu Federal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Doğu Ekonomik Forumu kapılarını açtı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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2024 Doğu Ekonomik Forumu, 3-6 Eylül günleri Vladivostok’un Ruskiy Adası’nda Uzakdoğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenleniyor.Forum kapsamında, ‘Şahin Günü’ Uluslararası Forum dahil bir dizi etkinlik yapılacak.Aralarında Uzaydoğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, Başsavcılık, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı dahil Rusya’nın farklı bakanlık ve devlet kuruluşlarının stantları çalışmaya başladı.Ayrıca Sberbank ve Rosneft gibi ülkenin en büyük şirketleri de kendi stantlarını açtı.Forumda, Çin merkezli bir lüks otomotiv şirketi Hongqi’nin resmi otomobili de sergilenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dogu-ekonomik-forumuna-bu-yil-76-ulkeden-6-bin-konugun-katilmasi-bekleniyor-1087555733.html

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rusya, uzakdoğu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), çin, rospotrebnadzor, rosneft