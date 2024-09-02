https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dogu-ekonomik-forumuna-bu-yil-76-ulkeden-6-bin-konugun-katilmasi-bekleniyor-1087555733.html

Doğu Ekonomik Forumu’na bu yıl 76 ülkeden 6 bin konuğun katılması bekleniyor

Doğu Ekonomik Forumu’na bu yıl 76 ülkeden 6 bin konuğun katılması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde her yıl düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na bu yıl 76 ülkeden 6 bin konuğun katılması... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:51+0300

2024-09-02T17:51+0300

2024-09-02T18:19+0300

dünya

rusya

uzak doğu

uzak doğu bölgesi

doğu ekonomik forumu

doğu ekonomik forumu (eef)

yuriy uşakov

vladimir putin

enver ibrahim

çin

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde yerli ve yabancı yatırımların çekilmesi adına her yıl düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nun bu yılki organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bu yıl foruma 76 ülkeden 6 bin konuğun katılması beklendiğini, şimdiye kadar 650’den fazla Rus ve 44 yabancı şirket yöneticisinin katılımlarını doğruladıklarını anlatan Uşakov, yabancı şirketler arasında Çin, Malezya, Myanmar temsilcilerinin de yer alacağını, ayrıca çok sayıda uluslararası kuruluş yöneticisinin de etkinliğe katılacağını sözlerine ekledi.‘Putin, forum kapsamında Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Zhen ile bir araya gelecek’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Zhen ile görüşeceğine dikkat çeken Uşakov, Wang’ın Harbin gezisinde Putin’e eşlik ettiğini anımsattı.‘Malezya Başbakanı forum kapsamında Putin ile 4 Eylül’de görüşecek’4 Eylül tarihinde Putin’in Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile dar ve geniş formatta görüşmelerinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, görüşmelerde Rusya-Malezya işbirliğinin çeşitli konularının ve ekonomik konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuların tartışılacağını ifade etti.Uşakov, Putin’in Malezya Başbakanı İbrahim ve Çin Devlet Başka Yardımcısı Wang ile birlikte Doğu Ekonomik Forumu’nun genel oturumuna katılacağını da vurguladı.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/2024-dogu-ekonomik-forumunun-is-programi-yayinlandi-1086630276.html

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rusya, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), yuriy uşakov, vladimir putin, enver ibrahim, çin, malezya