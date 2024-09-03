https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusya-lideri-putin-bahreyne-davet-edildi--1087572512.html
Rusya lideri Putin, Bahreyn’e davet edildi
Rusya lideri Putin, Bahreyn’e davet edildi
Sputnik Türkiye
Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en kısa zamanda ülkesinde görmeyi umduğu belirtildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:17+0300
2024-09-03T09:17+0300
2024-09-03T09:20+0300
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moğolistan
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batı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD liderliğindeki Batı'nın onun dünya sahnesinde izole ettiği yönündeki klişeyi bozmaya devam ediyor. Bugünlerde Moğolistan’a giden ve Türkiye’ye olası ziyareti konuşulan Rus liderin Ortadoğu ülkesi Bahreyn’e davet edildiği bildirildi.Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Şahin Evi pavyonunun açılış törenine katılan Bahreyn’in Moskova Büyükelçisi Ahmed el-Saati, Sputnik’e açıklamasında, Kral Hamad Bin İsa El Halife’nin Mayıs ayında Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus liderle görüştüğünü anımsatarak şunu dedi:Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi, 3-6 Eylül günlerinde, Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/putin-hakkindaki-tutuklama-kararinin-ardindan-ilk-kez-ucmye-uye-bir-ulkeye-gidiyor-kremlinden-1087466761.html
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rusya, vladimir putin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, ziyaret, davet, moğolistan, abd, batı, avrupa, izole, türkiye
rusya, vladimir putin, bahreyn, bahreyn kralı hamad bin isa el halife, ziyaret, davet, moğolistan, abd, batı, avrupa, izole, türkiye
Rusya lideri Putin, Bahreyn’e davet edildi
09:17 03.09.2024 (güncellendi: 09:20 03.09.2024)
Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en kısa zamanda ülkesinde görmeyi umduğu belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD liderliğindeki Batı'nın onun dünya sahnesinde izole ettiği yönündeki klişeyi bozmaya devam ediyor. Bugünlerde Moğolistan’a giden ve Türkiye’ye olası ziyareti konuşulan Rus liderin Ortadoğu ülkesi Bahreyn’e davet edildiği bildirildi.
Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Şahin Evi pavyonunun açılış törenine katılan Bahreyn’in Moskova Büyükelçisi Ahmed el-Saati, Sputnik’e açıklamasında, Kral Hamad Bin İsa El Halife’nin Mayıs ayında Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus liderle görüştüğünü anımsatarak şunu dedi:
Rusya Federasyonu Başkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Hükümetimiz de Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Vladimir Putin'e bir davet iletti. Cevabını ve ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz.
Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi, 3-6 Eylül günlerinde, Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor.