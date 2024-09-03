https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rusya-lideri-putin-bahreyne-davet-edildi--1087572512.html

Rusya lideri Putin, Bahreyn’e davet edildi

Rusya lideri Putin, Bahreyn’e davet edildi

Sputnik Türkiye

Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en kısa zamanda ülkesinde görmeyi umduğu belirtildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T09:17+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

bahreyn

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abd

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD liderliğindeki Batı'nın onun dünya sahnesinde izole ettiği yönündeki klişeyi bozmaya devam ediyor. Bugünlerde Moğolistan’a giden ve Türkiye’ye olası ziyareti konuşulan Rus liderin Ortadoğu ülkesi Bahreyn’e davet edildiği bildirildi.Rusya’nın Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Şahin Evi pavyonunun açılış törenine katılan Bahreyn’in Moskova Büyükelçisi Ahmed el-Saati, Sputnik’e açıklamasında, Kral Hamad Bin İsa El Halife’nin Mayıs ayında Rusya’yı ziyaret ettiğini ve Rus liderle görüştüğünü anımsatarak şunu dedi:Vladivostok’taki Uzakdoğu Federal Üniversitesi, 3-6 Eylül günlerinde, Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/putin-hakkindaki-tutuklama-kararinin-ardindan-ilk-kez-ucmye-uye-bir-ulkeye-gidiyor-kremlinden-1087466761.html

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