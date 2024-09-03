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Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezaları kamuya açıklanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezaları kamuya açıklanacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezaların kamuya açıklanacağı yayımlandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T00:53+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak. Tebliğe göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleriyle-iltisakli-kisi-ve-kurumlarin-mal-varliklari-donduruldu-1087478932.html
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resmi gazete, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi cezası
resmi gazete, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi cezası

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezaları kamuya açıklanacak

00:53 03.09.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezaların kamuya açıklanacağı yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak.
Tebliğe göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2024
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
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