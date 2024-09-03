https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/resmi-gazetede-yayimlandi-5-milyon-lira-ve-uzeri-odenmemis-vergi-ve-cezalari-kamuya-aciklanacak-1087565084.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezaları kamuya açıklanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezaları kamuya açıklanacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezaların kamuya açıklanacağı yayımlandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T00:53+0300

2024-09-03T00:53+0300

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024'te 5 milyon TL ve üzerindeki ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak. Tebliğe göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleriyle-iltisakli-kisi-ve-kurumlarin-mal-varliklari-donduruldu-1087478932.html

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resmi gazete, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi cezası