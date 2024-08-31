Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
ALİ ÇAĞATAY'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL YAYINI
GÜÇLÜ ÖZGAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
OKAN ASLAN'LA 30 AĞUSTOS ÖZEL
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Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
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Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
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Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
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Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
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Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
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Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
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Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
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Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
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Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
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Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
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Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
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Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
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Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
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Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
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Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
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Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
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Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
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Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
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Influencer reklamları Bakanlık radarında
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Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
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Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
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İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
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İşkenceci anne ve baba tutuklandı
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ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
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Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
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İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
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Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
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Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
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Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
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Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
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Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
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İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
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İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
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Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
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Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
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Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
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Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
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ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
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Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
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ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
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Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
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