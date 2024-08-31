https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/resmi-gazetede-yayimlandi-teror-orgutleriyle-iltisakli-kisi-ve-kurumlarin-mal-varliklari-donduruldu-1087478932.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Sputnik Türkiye

Terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T02:50+0300

2024-08-31T02:50+0300

2024-08-31T02:50+0300

türkiye

resmî gazete

resmi gazete

terör örgütü

terör örgütleri

mal varlığı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.Terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 29'u kişi ve 19'u kuruluştan oluşan listedeki isimlerin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/resmi-gazetede-yayimlandi-15-yas-alti-ve-50-yas-ustu-iraklilar-turkiyeye-vizesiz-giris-yapabilecek-1087395630.html

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terör örgütü, mal varlığı donduruldu,