https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/paralimpik-oyunlarinda-turk-ruzgari-aysel-onderden-dunya-rekoru-geldi-1087573433.html

Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den dünya rekoru geldi

Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den dünya rekoru geldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların madalya mücadelesi sürerken atletizm branşı kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder dünya... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T10:39+0300

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spor

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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıktı. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı. Milli sporcu Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekorunu kırarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı. Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı bugün TSİ 20.08'te koşulacak.Aysel Önder, T20 olarak adlandırılan engel türünde yer almaktadır. T20 engel, para-atletizm ve paralimpik spor dallarında zihinsel engelli sporcuları tanımlamak için kullanılır. Bu sınıflandırma, sporcuların zihinsel engellerinin yarışmalar üzerindeki etkilerini dikkate alarak oluşturulmuştur. T20 sınıfındaki sporcular, genellikle atletizm, yüzme, masa tenisi gibi çeşitli spor dallarında yarışır ve bu sporcuların değerlendirilmesi, zihinsel engelliliklerinin düzeyine göre yapılır.T20 engeli nedir?T20 engel sınıfı, para-atletizm ve paralimpik sporlar kapsamında zihinsel engelli sporcuları kapsar. Genellikle aşağıdaki engel türlerini barındırır:Aysel Önder kimdir?Aysel Önder 2005 yılında Hatay'da doğmuştur. T20 sınıfında yarışıyor olup özellikle 400 metre koşularındaki performansıyla tanınmıştır. Spor hayatına futbolla adım atan Önder beden öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçmiş burada hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiştir. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda TürkiyeParis'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirmişti.Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edememiş, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.

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