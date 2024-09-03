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Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den dünya rekoru geldi
Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den dünya rekoru geldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların madalya mücadelesi sürerken atletizm branşı kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder dünya... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:39+0300
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2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıktı. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı. Milli sporcu Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekorunu kırarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı. Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı bugün TSİ 20.08'te koşulacak.Aysel Önder, T20 olarak adlandırılan engel türünde yer almaktadır. T20 engel, para-atletizm ve paralimpik spor dallarında zihinsel engelli sporcuları tanımlamak için kullanılır. Bu sınıflandırma, sporcuların zihinsel engellerinin yarışmalar üzerindeki etkilerini dikkate alarak oluşturulmuştur. T20 sınıfındaki sporcular, genellikle atletizm, yüzme, masa tenisi gibi çeşitli spor dallarında yarışır ve bu sporcuların değerlendirilmesi, zihinsel engelliliklerinin düzeyine göre yapılır.T20 engeli nedir?T20 engel sınıfı, para-atletizm ve paralimpik sporlar kapsamında zihinsel engelli sporcuları kapsar. Genellikle aşağıdaki engel türlerini barındırır:Aysel Önder kimdir?Aysel Önder 2005 yılında Hatay'da doğmuştur. T20 sınıfında yarışıyor olup özellikle 400 metre koşularındaki performansıyla tanınmıştır. Spor hayatına futbolla adım atan Önder beden öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçmiş burada hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiştir. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda TürkiyeParis'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirmişti.Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edememiş, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.
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Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den dünya rekoru geldi

10:39 03.09.2024
© Fotoğraf : Türkiye Milli Paralimpik KomitesiParalimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den Dünya rekoru geldi!
Paralimpik Oyunları’nda Türk rüzgarı: Aysel Önder'den Dünya rekoru geldi! - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Fotoğraf : Türkiye Milli Paralimpik Komitesi
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların madalya mücadelesi sürerken atletizm branşı kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Peki dünya rekortmenimiz Aysel Önder kimdir? Önder'in engeli T20 nedir?
2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda milli atlet Aysel Önder kadınlar 400 metre T20 sınıfında dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale çıktı. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı. Milli sporcu Önder, 54.96'lık derecesiyle birinci olarak yeni dünya ve paralimpik rekorunu kırarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye, paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı. Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı bugün TSİ 20.08'te koşulacak.
Aysel Önder, T20 olarak adlandırılan engel türünde yer almaktadır. T20 engel, para-atletizm ve paralimpik spor dallarında zihinsel engelli sporcuları tanımlamak için kullanılır. Bu sınıflandırma, sporcuların zihinsel engellerinin yarışmalar üzerindeki etkilerini dikkate alarak oluşturulmuştur. T20 sınıfındaki sporcular, genellikle atletizm, yüzme, masa tenisi gibi çeşitli spor dallarında yarışır ve bu sporcuların değerlendirilmesi, zihinsel engelliliklerinin düzeyine göre yapılır.

T20 engeli nedir?

T20 engel sınıfı, para-atletizm ve paralimpik sporlar kapsamında zihinsel engelli sporcuları kapsar. Genellikle aşağıdaki engel türlerini barındırır:
Zihinsel gelişim geriliği (Mental Retardasyon): Zihinsel gelişim geriliği olan sporcular, öğrenme ve anlama süreçlerinde zorluklar yaşar. Bu durum, sosyal becerileri ve problem çözme yeteneklerini etkileyebilir
Otizm spektrum bozukluğu: Otizm spektrum bozukluğu olan sporcular, sosyal etkileşimde, iletişimde ve davranışlarda zorluklar yaşayabilir. Ancak, sporcuların otizm spektrumundaki durumu, T20 sınıfında yarışmalarına uygun olacak şekilde değerlendirilebilir.
Down sendromu: Down sendromu, genetik bir durum olup, zihinsel gelişim üzerinde etkili olabilir. Down sendromu olan sporcular, T20 sınıfında yarışabilirler, ancak fiziksel bir sınırlama varsa, farklı sınıflandırmalara da girebilirler.

Aysel Önder kimdir?

Aysel Önder 2005 yılında Hatay'da doğmuştur. T20 sınıfında yarışıyor olup özellikle 400 metre koşularındaki performansıyla tanınmıştır. Spor hayatına futbolla adım atan Önder beden öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçmiş burada hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiştir.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirmişti.
Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edememiş, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.
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