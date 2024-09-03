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Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan Kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:28+0300
2024-09-03T11:28+0300
türkiye
nihal candan
bahar candan
yargılama
iddianame
dolandırıcılık
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in (Candan) ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Candan kardeşler 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak. Sazan Sarmalı iddiası İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.'Tanındıkları için mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadılar'Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.Yemek yememe hastalığına yakalanınca tahliye edilmişti Kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
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nihal candan, bahar candan, yargılama, iddianame, dolandırıcılık
nihal candan, bahar candan, yargılama, iddianame, dolandırıcılık

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

11:28 03.09.2024
© AA / Adem KutucuBahar Candan ve Nihal Candan
Bahar Candan ve Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Adem Kutucu
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Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan Kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in (Candan) ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Candan kardeşler 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ

Sazan Sarmalı iddiası

İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

'Tanındıkları için mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadılar'

İddianamenin devamında “Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı” ifade edilmişti.
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542Bahar Candan Nihal Candan
Bahar Candan Nihal Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
Bahar Candan Nihal Candan
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542
Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.

Yemek yememe hastalığına yakalanınca tahliye edilmişti

Kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
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