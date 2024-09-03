Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
© AA / Adem KutucuBahar Candan ve Nihal Candan
© AA / Adem Kutucu
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Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan Kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in (Candan) ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Candan kardeşler 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak.
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZCandan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
© İHA / ERHAN CAN - MURAT HOROZ
Sazan Sarmalı iddiası
İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.
'Tanındıkları için mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadılar'
İddianamenin devamında “Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı” ifade edilmişti.
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542Bahar Candan Nihal Candan
Bahar Candan Nihal Candan
© İHA / ERHAN CAN - YUNUS EMRE ŞEKER-AW076542
Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.
Yemek yememe hastalığına yakalanınca tahliye edilmişti
Kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.