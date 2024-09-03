https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/bahar-ve-nihal-candan-kardesler-yarin-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1087579710.html

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan Kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:28+0300

2024-09-03T11:28+0300

2024-09-03T11:28+0300

türkiye

nihal candan

bahar candan

yargılama

iddianame

dolandırıcılık

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek’in (Candan) ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Candan kardeşler 'sanık' sıfatıyla hakim karşısına çıkacak. Sazan Sarmalı iddiası İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.'Tanındıkları için mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadılar'Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.Yemek yememe hastalığına yakalanınca tahliye edilmişti Kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde yemek yememe hastalığına yakalanarak 37 kiloya düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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nihal candan, bahar candan, yargılama, iddianame, dolandırıcılık