https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/motorine-zam-yolda-1087572135.html

LPG'ye zam yolda

LPG'ye zam yolda

Sputnik Türkiye

Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T09:17+0300

2024-09-03T09:17+0300

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ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

zam

ekonomi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor. Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.22 TLMotorin litre fiyatı: 43.15 TLLPG litre fiyatı: 23.73 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.11 TLMotorin litre fiyatı: 43.08 TLLPG litre fiyatı: 23.19 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.53 TLMotorin litre fiyatı: 43.56 TLLPG litre fiyatı: 23.74 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.03 TLMotorin litre fiyatı: 44.08 TLLPG litre fiyatı: 23.49 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1-milyon-tlnin-altinda-elektrikli-model-var-mi-1087443511.html

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