https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/motorine-zam-yolda-1087572135.html
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Sputnik Türkiye
Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:17+0300
2024-09-03T09:17+0300
2024-09-03T09:38+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
zam
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor. Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.22 TLMotorin litre fiyatı: 43.15 TLLPG litre fiyatı: 23.73 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.11 TLMotorin litre fiyatı: 43.08 TLLPG litre fiyatı: 23.19 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.53 TLMotorin litre fiyatı: 43.56 TLLPG litre fiyatı: 23.74 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.03 TLMotorin litre fiyatı: 44.08 TLLPG litre fiyatı: 23.49 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/arac-alacaklari-ilgilendiriyor-1-milyon-tlnin-altinda-elektrikli-model-var-mi-1087443511.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul avrupa yakası akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları, benzin fiyat, ankara benzin fiyat, istanbul anadolu yakası akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, lpg zam
istanbul avrupa yakası akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları, benzin fiyat, ankara benzin fiyat, istanbul anadolu yakası akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, lpg zam
LPG'ye zam yolda
09:17 03.09.2024 (güncellendi: 09:38 03.09.2024)
Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.
Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL