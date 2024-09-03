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SON DAKİKA | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
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LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Sputnik Türkiye
Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor. Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.22 TLMotorin litre fiyatı: 43.15 TLLPG litre fiyatı: 23.73 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.11 TLMotorin litre fiyatı: 43.08 TLLPG litre fiyatı: 23.19 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.53 TLMotorin litre fiyatı: 43.56 TLLPG litre fiyatı: 23.74 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 44.03 TLMotorin litre fiyatı: 44.08 TLLPG litre fiyatı: 23.49 TL
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istanbul avrupa yakası akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları, benzin fiyat, ankara benzin fiyat, istanbul anadolu yakası akaryakıt fiyatları, ankara akaryakıt fiyatları, izmir akaryakıt fiyatları, lpg zam

LPG'ye zam yolda

09:17 03.09.2024 (güncellendi: 09:38 03.09.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler sürüyor.
Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
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