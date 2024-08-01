Washington'dan ‘Rusya ve Çinsiz’ yeni ticaret koridoru önerisi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hamas’ın siyasi kanadının lideri Haniye öldürüldü
09:20
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Uçan tüketicinin uğradığı mağduriyetler
12:06
83 dk
HABER MASASI
Tükenmişlik sendromunu 8 adımda alt edebilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka çağında iş kollarında aranacak nitelikler neler?
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
15:11
3 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
15:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
16:11
1 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
16:27
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
16:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Haniye suikasti: 'İran'ın imajı açısından çok parlak bir tablo çizmiyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Doğal gaza dev zam
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
15:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/washingtondan-rusya-ve-cinsiz-yeni-ulasim-koridoru-onerisi-1086416951.html
Washington'dan ‘Rusya ve Çinsiz’ yeni ticaret koridoru önerisi
Washington'dan ‘Rusya ve Çinsiz’ yeni ticaret koridoru önerisi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Senato’da gerçekleşen ‘Avrupa'nın Geleceği’ konulu bir oturumda yaptığı... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T18:43+0300
2024-08-01T18:49+0300
dünya
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
koridor
ulaşım
ticaret
ipek yolu
hazar denizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086416794_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_f434326828e716e3e34b33e8bab21fe2.jpg
O'Brien, Orta Asya ülkelerinin küresel pazarlara ulaşma yolunun ‘temelde Rusya ya da Çin'den geçtiği’ gerçeğinden yakındığı konuşmasında, Bakü ve Erivan arasında Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaların ardından bir sınır belirleme süreci üzerinde anlaştıklarını belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden yeni bir rota önerdi.Haziran ayında ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Kathleen Tai, Orta koridor olarak da bilinen Trans-Hazar üzerinden geçen Uluslararası Taşımacılık Rotası’nın (TITR) ABD versiyonunu tanıtmak üzere Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret ederek, Hazar üzerinden Güney Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan bir rota ile Rusya ve Çin'i bir kenara bırakarak bölgeyi Batı'ya bağlamayı teklif etmişti.Gürcistan da istenmeyen ülke olduBununla birlikte, yeni önerdiği koridorda Gürcistan’ı da bypass edeceği kaydedilen Washington yönetiminin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile çeliştiği, bu nedenle de Orta Koridor versiyonunda Gürcistan'ı Ermenistan ile ikame etmeye çalıştığı düşünülüyor.Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve ÇHC’ye ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor) kapsamında Çin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından inşa edilen Gürcistan'ın Anaklia deniz limanı, bölgesel oyuncular tarafından orta koridorun önemli bir parçası olarak adlandırılıyor.Orta Koridor, Türkiye'den Kafkaslara uzanarak Hazar Denizi'ni aşan, Türkmenistan ve Kazakistan'ı takip ederek Çin'e ulaşan tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefliyor.Pekin'in büyük ilgi duyduğu Orta Koridor, Çin’i Avrupa’ya bağlayan bu hat birçok avantajıyla Rusya, Türkiye ve koridor boyunca yer alan bölge ülkeleri açısından stratejik ulaşım yolu seçeneği olarak görülürken, Çin’den Avrupa’ya giden yıllık yaklaşık 10 milyon konteynerin yüzde 96’sının deniz yolu aracılığıyla taşındığı, yüzde 4’ünün ise, Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Trans-Sibirya Demiryolu hattı üzerinden sevk edildiği biliniyor.Çin'in Kuşak ve Yol Projesinin ana damarlarından birinin de Orta Asya'dan geçtiği düşünüldüğünde kilit durumda yer alan Orta Koridor’un dünyanın en önemli tedarik zincirlerinden biri olma potansiyeline sahip olacağı düşünülüyor.Küresel ticaretin ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) hızla değişen katı paradigmaları nedeniyle jeopolitik ve ekonomik olarak giderek daha önem kazanan Orta Koridor’un, Çin’in sunduğu Kuşak ve Yol Girişimi ile yaratacağı sinerji sayesinde, Rusya ve Türkiye’nin yalnızca transit bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyonun önemli aktörleri olarak jeopolitik konumlarını güçlendireceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/abdden-itiraf-cin-asisini-itibarsizlastirmak-icin-bir-kampanya-yuruttu-1086242694.html
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086416794_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_e4bed5bd88f7a78e46e24e5ad3c91abb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, koridor, ulaşım, ticaret, ipek yolu, hazar denizi, sibirya, türkiye, azerbaycan
abd, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, koridor, ulaşım, ticaret, ipek yolu, hazar denizi, sibirya, türkiye, azerbaycan

Washington'dan ‘Rusya ve Çinsiz’ yeni ticaret koridoru önerisi

18:43 01.08.2024 (güncellendi: 18:49 01.08.2024)
© AFP 2023 / SAUL LOEBJames O'Brien
James O'Brien - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Abone ol
ABD'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Senato’da gerçekleşen ‘Avrupa'nın Geleceği’ konulu bir oturumda yaptığı açıklamada, ABD'nin Orta Asya’dan başlayıp Ermenistan ve Azerbaycan toprakları üzerinden Avrupa'ya ulaşacak ticaret koridoru oluşturmayı düşündüğünü bildirdi.
O'Brien, Orta Asya ülkelerinin küresel pazarlara ulaşma yolunun ‘temelde Rusya ya da Çin'den geçtiği’ gerçeğinden yakındığı konuşmasında, Bakü ve Erivan arasında Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaların ardından bir sınır belirleme süreci üzerinde anlaştıklarını belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden yeni bir rota önerdi.
Haziran ayında ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Kathleen Tai, Orta koridor olarak da bilinen Trans-Hazar üzerinden geçen Uluslararası Taşımacılık Rotası’nın (TITR) ABD versiyonunu tanıtmak üzere Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret ederek, Hazar üzerinden Güney Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan bir rota ile Rusya ve Çin'i bir kenara bırakarak bölgeyi Batı'ya bağlamayı teklif etmişti.

Gürcistan da istenmeyen ülke oldu

Bununla birlikte, yeni önerdiği koridorda Gürcistan’ı da bypass edeceği kaydedilen Washington yönetiminin, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile çeliştiği, bu nedenle de Orta Koridor versiyonunda Gürcistan'ı Ermenistan ile ikame etmeye çalıştığı düşünülüyor.
Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve ÇHC’ye ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor) kapsamında Çin liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından inşa edilen Gürcistan'ın Anaklia deniz limanı, bölgesel oyuncular tarafından orta koridorun önemli bir parçası olarak adlandırılıyor.
Orta Koridor, Türkiye'den Kafkaslara uzanarak Hazar Denizi'ni aşan, Türkmenistan ve Kazakistan'ı takip ederek Çin'e ulaşan tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Pekin'in büyük ilgi duyduğu Orta Koridor, Çin’i Avrupa’ya bağlayan bu hat birçok avantajıyla Rusya, Türkiye ve koridor boyunca yer alan bölge ülkeleri açısından stratejik ulaşım yolu seçeneği olarak görülürken, Çin’den Avrupa’ya giden yıllık yaklaşık 10 milyon konteynerin yüzde 96’sının deniz yolu aracılığıyla taşındığı, yüzde 4’ünün ise, Kuzey Koridoru olarak adlandırılan Trans-Sibirya Demiryolu hattı üzerinden sevk edildiği biliniyor.
Çin'in Kuşak ve Yol Projesinin ana damarlarından birinin de Orta Asya'dan geçtiği düşünüldüğünde kilit durumda yer alan Orta Koridor’un dünyanın en önemli tedarik zincirlerinden biri olma potansiyeline sahip olacağı düşünülüyor.
Küresel ticaretin ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) hızla değişen katı paradigmaları nedeniyle jeopolitik ve ekonomik olarak giderek daha önem kazanan Orta Koridor’un, Çin’in sunduğu Kuşak ve Yol Girişimi ile yaratacağı sinerji sayesinde, Rusya ve Türkiye’nin yalnızca transit bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyonun önemli aktörleri olarak jeopolitik konumlarını güçlendireceği tahmin ediliyor.
Sinovac - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2024
DÜNYA
ABD’den itiraf: 'Çin aşısını itibarsızlaştırmak için kampanya yürüttük'
26 Temmuz, 19:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала