https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mitten-mossad-operasyonu-para-agi-cokertildi-liridon-rexhep-tutuklandi-1087570791.html
MİT'ten MOSSAD operasyonu: Para ağı çökertildi, Liridon Rexhep tutuklandı
MİT'ten MOSSAD operasyonu: Para ağı çökertildi, Liridon Rexhep tutuklandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi'yi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:01+0300
2024-09-03T09:01+0300
2024-09-03T09:15+0300
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MİT, Rexhepi'nin MOSSAD'ın talimatıyla Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığını, bu elemanların drone çekimleri yaptığını, Filistinli siyasiler aleyhine psikolojik harekat yürüttüğünü ve Suriye sahasına yönelik istihbarat topladığını belirledi. Rexhepi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden düzenli olarak para transferi yaptığı saptandı. Bu tespit üzerine mali hesaplarındaki hareketlilik incelemeye alındı ve şüpheli işlemler takip altına alındı.Adım adım i̇zlenen operasyon: Rexhepi'nin tutuklanmasıLiridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren MİT tarafından yakın takibe alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucunda, Rexhepi 30 Ağustos'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.MOSSAD'ın Doğu Avrupa üzerinden finansal yapısı deşifre edildiMİT'in operasyonu, MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elemanlarına başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden finansal destek sağladığını ortaya çıkardı. Türkiye'deki saha elemanlarının, aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları belirlendi. Para transferlerinin Western Union üzerinden gerçekleştirildiği ve kripto para yöntemiyle de ödemeler yapıldığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/rus-buyukelci-antonov-ukraynadaki-catisma-kuresel-hl-alirsa-abd-saklanamayacak-1087569816.html
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mit son dakika, mossad, liridon rexhep kimdir
mit son dakika, mossad, liridon rexhep kimdir
MİT'ten MOSSAD operasyonu: Para ağı çökertildi, Liridon Rexhep tutuklandı
09:01 03.09.2024 (güncellendi: 09:15 03.09.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi'yi tutukladı. MİT'in yaptığı çalışmalar sonucunda, Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elemanlarına finansal destek sağladığı ve çeşitli operasyonlarda para aktardığı ortaya çıkarıldı.
MİT, Rexhepi'nin MOSSAD'ın talimatıyla Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığını, bu elemanların drone çekimleri yaptığını, Filistinli siyasiler aleyhine psikolojik harekat yürüttüğünü ve Suriye sahasına yönelik istihbarat topladığını belirledi. Rexhepi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden düzenli olarak para transferi yaptığı saptandı. Bu tespit üzerine mali hesaplarındaki hareketlilik incelemeye alındı ve şüpheli işlemler takip altına alındı.
Adım adım i̇zlenen operasyon: Rexhepi'nin tutuklanması
Liridon Rexhepi, 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren MİT tarafından yakın takibe alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucunda, Rexhepi 30 Ağustos'ta gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MOSSAD'ın Doğu Avrupa üzerinden finansal yapısı deşifre edildi
MİT'in operasyonu, MOSSAD'ın Türkiye'deki saha elemanlarına başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden finansal destek sağladığını ortaya çıkardı. Türkiye'deki saha elemanlarının, aldıkları paraları Suriye sahasında kullandıkları belirlendi. Para transferlerinin Western Union üzerinden gerçekleştirildiği ve kripto para yöntemiyle de ödemeler yapıldığı tespit edildi.