https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/patrusev-abdnin-japonyaya-natonun-dogu-kolu-rolunu-verdigini-soyledi-1087555292.html
Patruşev, ABD'nin Japonya'ya NATO'nun doğu kolu rolünü verdiğini söyledi
Patruşev, ABD'nin Japonya'ya NATO'nun doğu kolu rolünü verdiğini söyledi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, ABD'nin, savaş sonrası yıllarda Asya-Pasifik bölgesini kontrol etmek için... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:45+0300
2024-09-02T17:45+0300
2024-09-02T17:45+0300
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Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Patruşev, savaş sonrası yıllarda ABD'nin Asya-Pasifik'i kontrol etmek için Japonya'yı batmayan büyük bir uçak gemisine dönüştürdüğüne dikkat çekerken, ABD merkezli küresel güvenlik modelinin oluşturulmasının bir parçası olarak Washington'un Japonya'nın askeri gücünü artırmak adına yoğun çaba sarf ettiğini ekledi.ABD’nin Honshu ve Okinawa'yı askeri üslerle doldurduğuna dikkat çeken Patruşev, şunları kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, aynı zamanda Japon politikacıların öz savunma güçlerinin yurtdışındaki askeri tesislere karşı önleyici saldırılar da dahil olmak üzere sınır ötesi saldırı düzenleme hakkının yasalarla güvence altına alınmasını savunduklarını ekledi.İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle ABD tarafından pasifleştirilen savunma gücünü, yine ABD'nin desteğiyle caydırıcı hale getirmeye çalışan Japonya'nın Çin'in yükselen bölgesel ve küresel rolü karşısında NATO’nun kalesi halini aldığı son dönemde gözden kaçmazken, Tokyo, daha önce hiç katılmadığı askeri tatbikatlarda da görev almaya başladı.Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin sözde tehditkar füze denemeleri karşısında ABD ile askeri koordinasyonunu artırma arayışında olan Japonya'nın Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği ‘Valiant Shield’ tatbikatına ilk kez katılacağını bildirmişti.Washington'daki NATO Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yla görüşen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısında "Japonya ile ortaklık, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın ışığında, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'yı desteklediği bir dönemde daha da önemli hale geldi" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/ihtilafli-guney-cin-denizinde-bir-ilk-filipinler-ve-japonyadan-ortak-tatbikat-1086444250.html
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asya-pasifik, japonya çin, japonya abd, çin abd,
asya-pasifik, japonya çin, japonya abd, çin abd,
Patruşev, ABD'nin Japonya'ya NATO'nun doğu kolu rolünü verdiğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Nikolay Patruşev, ABD'nin, savaş sonrası yıllarda Asya-Pasifik bölgesini kontrol etmek için Japonya'yı büyük ve batmayan bir ‘uçak gemisine’ dönüştürdüğünü belirtirken, aslında bu ülkeye NATO'nun doğu kolu rolünü verdiğini söyledi.
Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Patruşev, savaş sonrası yıllarda ABD'nin Asya-Pasifik'i kontrol etmek için Japonya'yı batmayan büyük bir uçak gemisine dönüştürdüğüne dikkat çekerken, ABD merkezli küresel güvenlik modelinin oluşturulmasının bir parçası olarak Washington'un Japonya'nın askeri gücünü artırmak adına yoğun çaba sarf ettiğini ekledi.
ABD’nin Honshu ve Okinawa'yı askeri üslerle doldurduğuna dikkat çeken Patruşev, şunları kaydetti:
Örneğin, Japonya'nın 2022 yılında kabul edilen ulusal güvenlik stratejisi, donanmanın önemli ölçüde güçlendirilmesini öngörüyor. Japon donanması gemi gücü ve savaş kabiliyetleri açısından dünyada 5. veya 6. sırada yer alıyor. Barış zamanında personel mevcudu yüzde 96'dır ve bu çok yüksek bir gösterge olarak kabul edilir. Tokyo, ordu ve donanmanın finansman ve teknik donanımını her yıl artırıyor. Kısa bir süre önce Deniz Kuvvetleri, sadece kıyı boyunca ve Dünya Okyanusu'nun komşu bölgelerinde savaş görevi yürütürken, bugün Japon hükümeti gemilerin uzun mesafeli seferler gerçekleştirmesine, tatbikatlara ve ABD ve NATO ülkeleriyle ortak askeri operasyonlara katılmasına izin veriyor.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı, aynı zamanda Japon politikacıların öz savunma güçlerinin yurtdışındaki askeri tesislere karşı önleyici saldırılar da dahil olmak üzere sınır ötesi saldırı düzenleme hakkının yasalarla güvence altına alınmasını savunduklarını ekledi.
İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle ABD tarafından pasifleştirilen savunma gücünü, yine ABD'nin desteğiyle caydırıcı hale getirmeye çalışan Japonya'nın Çin'in yükselen bölgesel ve küresel rolü karşısında NATO’nun kalesi halini aldığı son dönemde gözden kaçmazken, Tokyo, daha önce hiç katılmadığı askeri tatbikatlarda da görev almaya başladı.
Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin sözde tehditkar füze denemeleri karşısında ABD ile askeri koordinasyonunu artırma arayışında olan Japonya'nın Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği ‘Valiant Shield’ tatbikatına ilk kez katılacağını bildirmişti.
Washington'daki NATO Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yla görüşen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, ortak basın toplantısında "Japonya ile ortaklık, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın ışığında, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'yı desteklediği bir dönemde daha da önemli hale geldi" demişti.