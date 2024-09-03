https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kocaelispor-teknik-direktoru-ertugrul-saglam-cok-adil-bir-mac-olmadi-turk-futbolu-adina-uzgunum-1087565435.html
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Çok adil bir maç olmadı, Türk futbolu adına üzgünüm
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Çok adil bir maç olmadı, Türk futbolu adına üzgünüm
Sputnik Türkiye
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 Kocaelispor mağlubiyeti ile sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler maçı hakkındaki açıklamasında, maçın adil... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T01:41+0300
2024-09-03T01:41+0300
2024-09-03T01:41+0300
spor
kocaelispor
amed sportif faaliyetler
ertuğrul sağlam
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfa'da gerçekleşen Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının 3-0 Kocaelispor mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sağlam şöyle konuştu:
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Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: Çok adil bir maç olmadı, Türk futbolu adına üzgünüm
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 Kocaelispor mağlubiyeti ile sonuçlanan Amed Sportif Faaliyetler maçı hakkındaki açıklamasında, maçın adil olmadığını vurgulayarak "Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm" dedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Şanlıurfa'da gerçekleşen Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının 3-0 Kocaelispor mağlubiyeti hakkında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sağlam şöyle konuştu:
“Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok adil bir maç olmadı. Dolayısıyla işin teknik kısmı ile alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk futbolu adına üzgünüm. Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var. Bugün biz bir 3 puan kaybettik ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrası ile alakalı birlik beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz. Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Onun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm."