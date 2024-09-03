https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kerem-akturkoglu-benficada-hos-geldin-akturkoglu-1087566702.html
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'
Sputnik Türkiye
Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T03:14+0300
2024-09-03T03:14+0300
2024-09-03T03:14+0300
spor
galatasaray sk
benfica futbol takımı
kerem aktürkoğlu
portekiz
transfer
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Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Aktürkoğlu, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi sosyal medya hesabı üzerinden "Hoş geldin, Aktürkoğlu" şeklinde duyurdu.25 yaşındaki Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ismail-jakobs-galatasarayin-4-senegalli-futbolcusu-oldu-burada-oldugum-icin-cok-mutluyum-1087566219.html
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'
Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti.
Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Aktürkoğlu, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi sosyal medya hesabı üzerinden "Hoş geldin, Aktürkoğlu" şeklinde duyurdu.
25 yaşındaki Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.