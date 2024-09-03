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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'
Sputnik Türkiye
Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T03:14+0300
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benfica futbol takımı
kerem aktürkoğlu
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Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Aktürkoğlu, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi sosyal medya hesabı üzerinden "Hoş geldin, Aktürkoğlu" şeklinde duyurdu.25 yaşındaki Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ismail-jakobs-galatasarayin-4-senegalli-futbolcusu-oldu-burada-oldugum-icin-cok-mutluyum-1087566219.html
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da: 'Hoş geldin Aktürkoğlu'

03:14 03.09.2024
© XKerem Aktürkoğlu Benfica
Kerem Aktürkoğlu Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© X
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Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti.
Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Aktürkoğlu, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı. Benfica Kulübü, transferi sosyal medya hesabı üzerinden "Hoş geldin, Aktürkoğlu" şeklinde duyurdu.
25 yaşındaki Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Ismail Jakobs, Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcusu oldu: 'Burada olduğum için çok mutluyum'
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