https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ismail-jakobs-galatasarayin-4-senegalli-futbolcusu-oldu-burada-oldugum-icin-cok-mutluyum-1087566219.html
Ismail Jakobs, Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcusu oldu: 'Burada olduğum için çok mutluyum'
Ismail Jakobs, Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcusu oldu: 'Burada olduğum için çok mutluyum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Monaco ile Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Jakobs, Galatasaray tarafından paylaşılan videoda... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T02:49+0300
2024-09-03T02:49+0300
2024-09-03T02:51+0300
spor
ismail jakobs
galatasaray
transfer
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Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaştı.Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 eurodur" ifadeleri yer aldı. Ismail Jakobs: Sizleri görmek için sabırsızlanıyorumGalatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Jakobs, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs. Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Park'ta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.Galatasaray'ın Senegalli futbolcuları kim?Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Galatasaray'da daha önce Senegalli futbolcular Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.
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jacobs galatasaray, jakobs ismail, gs transfer haberleri, ismail joshua jakobs, galatasaray yeni transfer, ismail jakops
Ismail Jakobs, Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcusu oldu: 'Burada olduğum için çok mutluyum'
02:49 03.09.2024 (güncellendi: 02:51 03.09.2024)
Galatasaray Kulübü, Monaco ile Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Jakobs, Galatasaray tarafından paylaşılan videoda "Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'un geçici transferi konusunda anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü Monaco ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 avro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 eurodur" ifadeleri yer aldı.
Ismail Jakobs: Sizleri görmek için sabırsızlanıyorum
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Jakobs, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Ben Ismail Jacobs. Burada olduğum için çok mutluyum. RAMS Park'ta sizleri görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın Senegalli futbolcuları kim?
Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Galatasaray'da daha önce Senegalli futbolcular Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.