https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/guney-kore-telegram-hakkinda-sorusturma-baslatti-1087573023.html

Güney Kore Telegram hakkında soruşturma başlattı

Güney Kore Telegram hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Fransa ardından Güney Kore de Telegram'ın cinsel deepfake içerikler dağıttığı hakkındaki iddiaları inceleyecek. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T09:30+0300

2024-09-03T09:30+0300

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Güney Kore, Telegram platformu üzerinden derin sahte (deepfake) pornografi dağıtımına yardım ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore polis teşkilatı özellikle genç kadınları hedef alan bu tür içeriklerin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Geçen hafta Telegram’ın CEO’su ve kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından bu soruşturma da gündeme geldi. Soruşturmada, Telegram'ın bu içeriklerin dağıtımına ne kadar yardımcı olduğu ve platformun yetkililere iş birliği yapmadığı incelenecek. Firma Fransa, Güney Kore ve uluslararası kurumlarla iş birliği içinde soruşturuluyor. 'Kullanıcıların uygulamayı kötü kullanması uygulamanın suçu olamaz'Telegram, içerik moderasyon politikalarının ürün standartlarına uygun olduğunu savunarak, bir platformun veya sahibinin kötüye kullanımından sorumlu tutulmasını 'saçma' olarak nitelendirdi.Durov, Paris'te tutuklanmasının ardından 5 milyon Euro kefaletle serbest bırakılmış ve dava sonuçlanana kadar yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html

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telegram, fransa, porno, sosyal medya, pavel durov