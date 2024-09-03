https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/isvicre-korfez-savasi-nedeniyle-kapattigi-bagdat-buyukelciligini-33-yil-sonra-yeniden-acti-1087586527.html
İsviçre, Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Bağdat Büyükelçiliği'ni 33 yıl sonra yeniden açtı
İsviçre, Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Bağdat Büyükelçiliği'ni 33 yıl sonra yeniden açtı
Sputnik Türkiye
İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:03+0300
2024-09-03T13:03+0300
2024-09-03T13:03+0300
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İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı." denildi.İkili ilişkiler ve göç konularında işbirliği kararıAçıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rus-buyukelciligi-turk-halkinin-zafer-bayramini-mesajla-kutladi-1087456325.html
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isviçre, irak, bağdat, büyükelçilik
isviçre, irak, bağdat, büyükelçilik
İsviçre, Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı Bağdat Büyükelçiliği'ni 33 yıl sonra yeniden açtı
İsviçre, 33 yılın ardından Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açtı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre, 1991 Körfez Savaşı nedeniyle önceki temsilciliğini kapattıktan 33 yıl sonra bugün Irak'taki büyükelçiliğini yeniden açtı." denildi.
İkili ilişkiler ve göç konularında işbirliği kararı
Açıklamada, Federal Konseyin, Bağdat Büyükelçiliği'ni yeniden açarak Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik, güvenlik ve göç konularında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Bu adımın aynı zamanda Federal Konsey'in 2021-24 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi'nin bir hedefi kapsamında atıldığı da bildirilen açıklamada, "Irak'ın güvenlik durumu, şiddetli iç çatışmaların yaşandığı bir dönemin ardından son yıllarda iyileşti. Irak, son birkaç yıldır bölgede barışı ve güvenliği teşvik etmek için tutarlı çabalar gösterdi. Bugün, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin Bağdat'ta büyükelçiliği var." ifadeleri kullanıldı.