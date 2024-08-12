https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/canakkalede-egitim-ucagi-acil-inis-yapti-1086760098.html
Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T15:38+0300
2024-08-12T15:38+0300
2024-08-12T15:51+0300
türkiye
uçak
uçak seferi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086760473_167:0:2716:1434_1920x0_80_0_0_0c9e850888900b3a8f224af4cf0cee5c.png
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/milli-savunma-bakani-gulerden-suriyeden-cekilme-aciklamasi-1086759734.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0c/1086760473_486:0:2398:1434_1920x0_80_0_0_b4bfbaa62d723e4d63196a5f27e4b891.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uçak, uçak seferi
Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı
15:38 12.08.2024 (güncellendi: 15:51 12.08.2024)
Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğretmen pilot hafif yaralandı.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.
Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.