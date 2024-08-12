https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/canakkalede-egitim-ucagi-acil-inis-yapti-1086760098.html

Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Çanakkale'de eğitim uçağı acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Balıkesir Havalimanı'ndan kalkan iki kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı. Uçak Ezine ilçesinde... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T15:38+0300

2024-08-12T15:38+0300

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türkiye

uçak

uçak seferi

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Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait 2 kişilik eğitim uçağının motor kısmında arıza meydana geldi. Uçak, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi.Bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor." dedi.

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uçak, uçak seferi