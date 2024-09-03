https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-duzenlenen-fetopdy-operasyonunda-4-zanli-yakalandi-1087577559.html
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:08+0300
2024-09-03T11:08+0300
2024-09-03T11:08+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/uzayda-mahsur-kalan-nasa-astronotu-kapsulde-kalp-atisi-sesleri-duydugunu-raporladi-bunun-ne-1087575848.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.
Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.