https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-duzenlenen-fetopdy-operasyonunda-4-zanli-yakalandi-1087577559.html

İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T11:08+0300

2024-09-03T11:08+0300

2024-09-03T11:08+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte faaliyet gösteren 4 zanlının ankesörlü hatlardan arandığı tespit edildi.Ümraniye, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da ikamet ettiği belirlenen şüpheliler için savcılık gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda zanlıları yakaladı.

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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, istanbul cumhuriyet başsavcılığı