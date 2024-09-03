https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/istanbulda-150-milyon-liralik-kacak-kanser-bobrek-ve-seker-ilaci-yakalandi-1087583801.html

İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak kanser, böbrek ve şeker ilacı yakalandı

İstanbul'da 150 milyon liralık kaçak kanser, böbrek ve şeker ilacı yakalandı

Sputnik Türkiye

İlaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T12:25+0300

2024-09-03T12:25+0300

2024-09-03T12:25+0300

türkiye

kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç,

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Türkiye'ye girişi ve satışı yasak olan ilaçları tedarik ederek piyasaya sürecekleri tespit etti. Yapılan çalışmalarda kaçak ürünlerin Fatih'te bir adreste depolandığı bilgisine ulaşan polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Piyasa değeri 150 milyon liraAdreste yapılan aramada ise, piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan toplam 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Yakalanan iki kişi hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken ele geçirilen kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbuldan-avrupaya-sahte-pasaport-kargosu-sahte-pasaport-2-bin-dolar-sahte-kimlik-bin-500-dolar--1087270794.html

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Sputnik Türkiye

kaçak ilaç, ilaç kaçakçılığı, sahte ilaç, , operasyon