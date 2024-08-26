https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbuldan-avrupaya-sahte-pasaport-kargosu-sahte-pasaport-2-bin-dolar-sahte-kimlik-bin-500-dolar--1087270794.html
İstanbul'dan Avrupa'ya sahte pasaport kargosu: Sahte pasaport 2 bin dolar, sahte kimlik bin 500 dolar
İstanbul'dan Avrupa'ya sahte pasaport kargosu: Sahte pasaport 2 bin dolar, sahte kimlik bin 500 dolar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte pasaport, oturum kartı, kimlik gibi belgeleri düzenleyerek Avrupa ülkelerine gönderen çeteye operasyon düzenlendi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:26+0300
2024-08-26T13:26+0300
2024-08-26T13:26+0300
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
sahte kimlik
sahte pasaport
operasyon
gözaltı
kaçak göçmen
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı’ suçları ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hediyelik eşya süsü verilerek gönderiyorlarYapılan çalışmalarda, Avrupa ülkelerine kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi sahte belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek kargolandığı belirlendi. Çalışmaların devamında, 30 Temmuz’da bir kargo firması tarafından Fransa’ya kargolanan hediye eşya içinde sahte kimlik ele geçirildi. Kargo göndericisi şüpheli M.B. takibe alındıktan sonra 14 farklı kargo içerisinde 17 adet farklı ülkelere ait kimlik kartları bulundu. Ekipler tarafından şüphelinin Fatih’te iş yeri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. Kargonun içinde 25 farklı ülkenin olduğu belirlenen kimlik kartları ele geçirildi.'El becerisine' sahip şüpheliler takibe alındıPolis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde operasyonlar derinleştirildi. ‘Göçmen Kaçaklığı’ suçunda sahte belge üretecek el becerisine sahip şüpheliler çok yönlü sistem ve saha araştırmaları sonucunda tespit edildi. 5 farklı adreste 10 şüpheli belirleyen ekipler, 31 Temmuz, 5 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.35 farklı ülkeye ait pasaport ele geçirildiAdreslerde yapılan aramalarda ise, 35 farklı ülkelere ait pasaport, 254 farklı ülkelere ait kimlik kartları, 25 farklı ülkelere ait vize etiketleri, 8 farklı ülkelere ait pasaport iç yaprağı, 7 hudut kapısına ait silikom mühür ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Sahte pasaport yapımında kullanılan 17 farklı ülkeye ait pasaport metal baskı kalıbı dışında İtalya’ya ait olduğu değerlendirilen kimlik hologramları, rulo şeklinde Amerika’ya ait olduğu değerlendirilen pasaport hologramları ve farklı ülkelere ait 20 adet pasaport ve kimlikler de kullanılan hologram numuneleri ele geçirildi. Sahte pasaportun fiyatı 2 bin dolarŞüphelilerin bir sahte pasaporttan 2 bin dolar, kimlikten ise bin 500 dolar ücret aldığı öğrenildi.Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/750-milyon-liralik-vurgun-yapan-sebekeden-coban-oyunu-1086252463.html
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istanbul emniyet müdürlüğü, sahte kimlik, sahte pasaport, operasyon, gözaltı, kaçak göçmen
istanbul emniyet müdürlüğü, sahte kimlik, sahte pasaport, operasyon, gözaltı, kaçak göçmen
İstanbul'dan Avrupa'ya sahte pasaport kargosu: Sahte pasaport 2 bin dolar, sahte kimlik bin 500 dolar
İstanbul'da sahte pasaport, oturum kartı, kimlik gibi belgeleri düzenleyerek Avrupa ülkelerine gönderen çeteye operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı’ suçları ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hediyelik eşya süsü verilerek gönderiyorlar
Yapılan çalışmalarda, Avrupa ülkelerine kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi sahte belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek kargolandığı belirlendi.
Çalışmaların devamında, 30 Temmuz’da bir kargo firması tarafından Fransa’ya kargolanan hediye eşya içinde sahte kimlik ele geçirildi. Kargo göndericisi şüpheli M.B. takibe alındıktan sonra 14 farklı kargo içerisinde 17 adet farklı ülkelere ait kimlik kartları bulundu. Ekipler tarafından şüphelinin Fatih’te iş yeri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. Kargonun içinde 25 farklı ülkenin olduğu belirlenen kimlik kartları ele geçirildi.
'El becerisine' sahip şüpheliler takibe alındı
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde operasyonlar derinleştirildi. ‘Göçmen Kaçaklığı’ suçunda sahte belge üretecek el becerisine sahip şüpheliler çok yönlü sistem ve saha araştırmaları sonucunda tespit edildi. 5 farklı adreste 10 şüpheli belirleyen ekipler, 31 Temmuz, 5 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
35 farklı ülkeye ait pasaport ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda ise, 35 farklı ülkelere ait pasaport, 254 farklı ülkelere ait kimlik kartları, 25 farklı ülkelere ait vize etiketleri, 8 farklı ülkelere ait pasaport iç yaprağı, 7 hudut kapısına ait silikom mühür ve sahte pasaport yapımında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.
Sahte pasaport yapımında kullanılan 17 farklı ülkeye ait pasaport metal baskı kalıbı dışında İtalya’ya ait olduğu değerlendirilen kimlik hologramları, rulo şeklinde Amerika’ya ait olduğu değerlendirilen pasaport hologramları ve farklı ülkelere ait 20 adet pasaport ve kimlikler de kullanılan hologram numuneleri ele geçirildi.
Sahte pasaportun fiyatı 2 bin dolar
Şüphelilerin bir sahte pasaporttan 2 bin dolar, kimlikten ise bin 500 dolar ücret aldığı öğrenildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.