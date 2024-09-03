https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ispanakla-karistiriliyor-vucudu-zehirliyor-farki-kokunden-anlasiliyor-1087584207.html

Ispanakla karıştırılıyor, vücudu zehirliyor: Farkı kökünden anlaşılıyor

Ispanakla karıştırılıyor, vücudu zehirliyor: Farkı kökünden anlaşılıyor

Sputnik Türkiye

Güzelavrat otu, ıspanakla benzer görünümü nedeniyle yanlışlıkla tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T12:40+0300

2024-09-03T12:40+0300

2024-09-03T12:40+0300

yaşam

ıspanak

zehir

güzelavrat otu

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Eylül ayının gelmesiyle birlikte ıspanak sezonu açıldı. Ancak birbirlerine benzeyen ıspanak ve güzelavrat otu zaman zaman karışabiliyor.Geleneksel tıpta güzellik ve sağlık amaçlı kullanılan bir bitki olarak bilinen ‘güzelavrat otu’ ıspanakla karıştırılarak zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Geçtiğimiz yıllarda bu iki bitkiyi karıştıranlar soluğu hastanelerde almıştı. Bilimsel adı ‘Huperzia serrata’ olsa da halk arasında ‘güzelavrat otu’ olarak bilinen bitki, ıspanak ile benzer yaprak yapısına sahip olduğu için oldukça dikkat gerektiriyor. 'İki otun ayrımı köklerinden belli olur'Sivas’ta sebze halinde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şarkışla, “Bugünden itibaren ıspanak sezonu açıldı. Bilinçsiz toplanan ıspanakta farklı otlar olabilir. Güzelavrat otu ıspanağa benziyor ama bunun üstadı neyin ne olduğunu bilir. Bu iki otun ayrımı köklerinden belli olur. Bizim sattıklarımızda kesinlikle yabani ot olmaz ama vatandaş kendi toplarken farkında olmadan yanlış ot toplayabilir” dedi.'Farklı familyalardan birbirine benzeyen bitkiler aynı zannediliyor'Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ise yaptığı açıklamada, “Doğada farklı familyalardan oluşan ancak birbirine benzeyen bitkiler aynı şey zannedilerek tüketilebiliyor. Çünkü pancar zannedilerek tüketilen güzelavrat otu veya buna benzer bitkilerde zehirlenme vakaları söz konusu olabiliyor. Bu bitkiler tüketilirken uzmanlarına danışılmalı. Bununla birlikte şahsen de rast geliyorum. Vatandaşlar yol kenarında araçlarından inip bu ve buna benzer bitkileri topluyorlar. Bu o kadar sağlıksız bir durum ki. Oradan birçok araç geçiyor. Egzozdan çıkan gazlar, sürekli sürtünmeye bağlı lastik ve asfalttan sıçrayan kalıntılar yağan yağmur sularıyla birlikte yanlara doğru taşınıyor. Bu bitkiler de son derece sağlıksız bir hale geliyor. Haliyle son derece sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/anaokulunda-yapilan-bocek-ilaclamasi-binadakileri-etkiledi-4u-cocuk-9-kisi-zehirlendi-1086458372.html

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ıspanak, zehir, güzelavrat otu