https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/anaokulunda-yapilan-bocek-ilaclamasi-binadakileri-etkiledi-4u-cocuk-9-kisi-zehirlendi-1086458372.html

Anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması binadakileri etkiledi: 4'ü çocuk 9 kişi zehirlendi

Anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması binadakileri etkiledi: 4'ü çocuk 9 kişi zehirlendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokulunda yapılan haşere ilacı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 9 bina sakini... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T09:27+0300

2024-08-03T09:27+0300

2024-08-03T09:27+0300

yaşam

istanbul

sultangazi

zehirlenme

böcek

böcek ilacı

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Dün, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı.Bir süre sonra binada bulunanlar mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle 112'yi aradı.Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede olayın anaokulunda yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit ettiler. Bina itfaiye ekiplerince havalandırıldı."İlaçlama yapıldıktan sonra binadakilere bilgi verilmedi"İlaçlamanın ardından bina sakinlerine bilgi verilmediğini ileri süren R.G adlı bina sakini, "Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar. Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri 'Biz daha önce de ilaçlama yaptırdık, böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip, diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde ağabeyim, annem, yengem, yeğenim ve babam var. Olay bundan ibaret, şikayetçi olacağım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/istanbulda-galatasaray-besiktas-derbisi-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1086458070.html

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istanbul, sultangazi, zehirlenme, böcek, böcek ilacı