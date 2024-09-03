https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/iletisim-baskani-altundan-gazze-mesaji-333-gundur-suren-saldirilar-sehirleri-yerle-bir-etti-1087605197.html

İletişim Başkanı Altun'dan Gazze mesajı: '333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti'

İletişim Başkanı Altun'dan Gazze mesajı: '333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti'

Sputnik Türkiye

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların devam ettiği Gazze'de en karanlık dönemlerden birinin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T20:25+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Gazze'de yaşanan çatışmalara tepkisini sosyal medyada üzerinden gösterdi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 333 gündür Gazze'de devam eden saldırılara karşı birlik çağrısı yaparak uluslararası toplumu tepki göstermeye davet etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Gazze için susma!' diyerek seslenen İletişim Başkanı Altun; '333 gündür süren saldırılar, şehirleri yerle bir etti. İşgalci İsrail güçleri, hiçbir insani ayrım gözetmeden camilere, kiliselere, okullara, hastanelere bomba yağdırıyor; bölgede yaşanan ağır insanlık dramını belgelemek için çalışan gazetecileri kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alıyor.' dedi.'333 gündür devam eden barbarlık'Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen İletişim Başkanı Altun; 'Gazze'deki çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum siviller temiz suya, yiyeceğe ve sağlık hizmetlerine erişim imkânı bulamıyor. Gazzeliler dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Bu soykırım, sadece Gazze'nin değil, tüm insanlığın vicdanını sarsmalıdır. Uluslararası toplumun 333 gündür devam eden bu barbarlığa karşı birlik olup tepki göstermesi gerekmektedir.' ifadesinde bulundu.'Hep birlikte çaba göstermeliyiz'Filistin'de yaşanan saldırılara karşı birlik çağrısı yapan Fahrettin Altun; 'Bu trajediyi durdurmak ve çocukların güvenliğini sağlamak için hep birlikte çaba göstermemiz gerekiyor. Gazze'deki durumu görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir. Adalet ve insanlık adına, bu soykırıma son vermek için güçlü bir şekilde sesimizi yükseltmeliyiz.' dedi.Gazze'de son durum ne?İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nde 333 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 24 saat içerinde 33 saldırının gerçekleştirildiğini ve 33 ölü 67 yaralı olduğunu açıkladı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise 40 bin 819 kişi vefat etti. 94 bin 291 kişi ise yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/muge-anlida-zehirli-su-ile-yasak-ask-cinayeti-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1087601069.html

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